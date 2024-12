Über das ganze Jahr verteilt finden in der Stadt zahlreiche Veranstaltungen statt, die sich mehrheitlich jeweils an konkrete Personengruppen richten. Das ist eine Auswahl der Veranstaltungen:

Das vatikanische Evangelisierungsdikasterium hat eine App namens "Iubilaeum25" konzipiert, mit der sich Pilger*innen oder kleine Gruppen nach der Registrierung im Pilgerportal anmelden können. Eine Anmeldung ist auch für das Durchschreiten der Heiligen Pforten notwendig. Unter "Pilgrimage to the Holy Doors" muss man das Datum und die Uhrzeit eingeben, zu dem man die jeweilige Pforte aufsuchen möchte. In dem Pilgerportal gibt es auch den Veranstaltungskalender und weitere nützliche Infos für Rom-Pilger. Alternativ zur App kann man sich auch über die Internetseite iubilaeum2025.va registrieren.

In Rom gibt es ein eigenes Pilgerzentrum in der Via della Conciliazione 7 – also in unmittelbarer Vatikannähe. Für deutschsprachige Pilger steht natürlich auch das Deutsche Pilgerzentrum in der Via del Banco di Santo Spirito 56 (bei der Engelsburg) zur Verfügung.