Als Andy Burnham am 20. Juli das Amt des britischen Premierministers übernahm, endete nicht nur die kurze Amtszeit von Keir Starmer. Mit dem Labour-Politiker zieht erstmals ein Premier in die Downing Street ein, der katholisch erzogen wurde und diese Prägung bis heute nicht verleugnet. Boris Johnson wurde katholisch getauft, aber anglikanisch konfirmiert und erzogen, Tony Blair konvertierte erst nach seiner Amtszeit.

In einem Land mit anglikanischer Staatskirche ist das durchaus bemerkenswert. Es sagt etwas über den Wandel Großbritanniens – und darüber, wie Religion heute politisch funktioniert.

Katholisch aufgewachsen – in einem lange protestantisch geprägten Staat

Die britische Geschichte zeigt ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Katholizismus. Über Jahrhunderte waren Katholiken von höchsten Staatsämtern ausgeschlossen, die anglikanische Kirche blieb eng mit der Macht im Vereinigten Königreich verbunden.

Andy Burnham wurde 1970 in Merseyside geboren, besuchte katholische Schulen und diente als Messdiener in seiner Heimatgemeinde. Wie prägend das war, hat er selbst 2009 auf den Punkt gebracht: Die drei Institutionen, die ihn geformt hätten, seien der FC Everton, die Labour Party und die katholische Kirche – "in dieser Reihenfolge".

Der britische Katholizismus unterscheidet sich allerdings von seinem öffentlichen Bild auf dem europäischen Kontinent. Viele Familien verstehen ihn stärker als kulturelle und soziale Identität denn als tägliche kirchliche Praxis.

Burnham spricht selten über seinen Glauben – verschweigt ihn aber nicht

Burnham gehört nicht zu den Politiker:innen, die Bibelverse zitieren oder religiöse Bekenntnisse zum Wahlkampf machen. Wer öffentliche Glaubenszeugnisse nach amerikanischem Vorbild erwartet, sucht vergeblich.

Stattdessen hat Burnham mehrfach erklärt, seine katholische Erziehung habe ihn in sozialer Hinsicht geprägt. Besonders Themen wie soziale Gerechtigkeit, Solidarität und die Würde jedes Menschen verbinde er mit seiner Herkunft. Das deckt sich mit seiner politischen Biografie: Schon als Gesundheitsminister und später als Bürgermeister von Greater Manchester profilierte er sich vor allem bei Sozial- und Gesundheitsthemen.

Gleichzeitig vermeidet Burnham, politische Entscheidungen ausdrücklich religiös zu begründen. Das entspricht einem britischen Politikstil, in dem persönlicher Glaube zwar akzeptiert wird, öffentliche Frömmigkeit aber häufig Skepsis hervorruft.

Nach seiner Ernennung zum Premier spielte Religion in seiner Antrittsrede denn auch keine Rolle. Stattdessen sprach Burnham über Armut, Obdachlosigkeit, Zusammenhalt und Lebenshaltungskosten. Sein erster Regierungsauftrag lautete, die Obdachlosigkeit zu bekämpfen – eine politische Priorität, keine religiöse Selbstdarstellung.

Katholisch – aber politisch nicht auf Kirchenlinie

Gerade deshalb entzündet sich die Diskussion nicht an Burnhams Glauben, sondern an dessen politischer Bedeutung. Der konservativ-evangelikale Kommentar im Magazin "Premier Christianity" bezweifelt ausdrücklich, dass Burnhams katholische Identität automatisch christliche Politik bedeute.

Der Autor kritisiert insbesondere seine Positionen zu bioethischen und gesellschaftspolitischen Fragen und kommt zu dem Schluss, dass sich katholische Herkunft und christliche Ethik nicht einfach gleichsetzen ließen.

Burnham selbst hat nie behauptet, in dieser Hinsicht linientreu zu sein: Schon 2015 kritisierte er öffentlich die kirchliche Haltung zu Verhütung und Homosexualität und warf ihr eine zunehmend "verurteilende" Tendenz vor. Die eigentlich interessante Frage – ob eine kulturell-soziale Prägung durch die Kirche trägt, auch wenn ihre Morallehre verworfen wird – stellt der Kommentar gar nicht erst.

Mehr Identität als Kirchenpolitik

Burnham ist kein Premierminister, der eine religiöse Agenda verfolgt. Er ist vielmehr ein Politiker, dessen katholische Sozialisation Teil seiner Biografie bleibt, ohne zum politischen Programm zu werden.

Das passt zu einem Großbritannien, das religiös vielfältiger und zugleich säkularer geworden ist. Die Church of England ist weiterhin Staatskirche, doch ihre gesellschaftliche Bindekraft nimmt seit Jahren ab. Gleichzeitig verlieren konfessionelle Herkunft und politische Loyalität ihren früheren Zusammenhang. Ein katholisch erzogener Premier muss weder katholische Politik machen noch kirchliche Erwartungen erfüllen.

Großbritannien bekommt keinen frommen Regierungschef, sondern einen, dem die Kirche vor allem beigebracht hat, woran er sich messen lassen will – nicht, wie er zu beten hat.