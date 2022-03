TV-Tipp

Kirche in München wird zum Haus der Kulturen

Anstatt in separaten Gotteshäusern sollen bald mehrere Religionen unter einem Dach vereint werden – das ist ein spannendes Unterfangen. Nicht nur architektonisch, sondern auch, was den Glauben angeht. Wie so eine Idee, ein Haus der Kulturen und Religionen zu bauen, realisiert werden kann, zeigt ein Beispiel aus München.