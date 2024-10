Unter dem Motto "Wandel säen"

Spendenaktion von "Brot für die Welt" startet am 1. Advent in Bamberg

In diesem Jahr eröffnet "Brot für die Welt" seine bundesweite Spendenaktion am 1. Advent in Bamberg. Unter dem Motto "Wandel säen" starte die 66. Aktion um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Stephanskirche.

