"Ich will nie in den Krieg gehen. Ich hab‘ keinen Bock, jemanden zu töten." Das sagt ein Oberstufen-Schüler des Lukas-Gymnasiums in Laim. Einige seiner Mitschüler nicken. Ein anderer entgegnet: "Wir brauchen eine starke Armee zur Abschreckung." Es ist ein sonniger Montagvormittag. Auf dem Stundenplan steht eine Diskussionsrunde mit Christian Kopp. Der Landesbischof will hören, wie die jungen Leute zum Wehrdienst stehen. Und er hat eine wichtige Botschaft für sie.

Noch keine Fragebögen – trotzdem kontroverse Diskussionen

Den Fragebogen der Bundeswehr hat noch keiner der rund 30 Schüler erhalten. Das Thema "Wehrdienst ja oder nein" beschäftigt trotzdem alle. Dana-Aurelia Djokic zum Beispiel. Sie kann sich nicht vorstellen, im Kriegsfall jemanden zu töten. "Andererseits denke ich, dass es wichtig ist, Wehrdienst abzuleisten, weil man füreinander einstehen muss." Mit ihren 16 Jahren hat sich noch rund zwei Jahre Zeit, um eine Entscheidung zu treffen.

Hilfe findet sie bei Bedarf bei der bayerischen Landeskirche. "Wir aktivieren gerade unser altes Beratungsnetzwerk", erklärt Christian Kopp der Klasse. Mehr als 40 Pfarrer sowie Religionslehrkräfte und Jugendreferenten der Evangelischen Jugend Bayern bieten Kurzberatungen an – per Telefon, E-Mail, Videoanruf oder Messenger. "Kein junger Mensch soll das Gefühl haben, mit seinen Fragen allein zu sein", betont der Landesbischof und erinnert daran: "Niemand darf zum Dienst an der Waffe gezwungen werden." Aus evangelischer Sicht sei die persönliche Gewissensentscheidung zentral. Diese könne die Kirche niemandem abnehmen. "Aber wir begleiten dich gern dabei – respektvoll, ehrlich, ergebnisoffen und auf Augenhöhe", heißt es in einer Pressemitteilung.

Unterschiedliche Wege, Verantwortung zu übernehmen

Simon Neumann hat seine Entscheidung bereits getroffen: Seine Bewerbung für den Freiwilligendienst läuft. "Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist eine starke Armee wichtig, damit man abschrecken kann", findet der 19-Jährige. Außerdem will er der Gesellschaft etwas zurückgeben. Zum Beispiel dafür, dass er in Frieden aufwachsen durfte. Und eine gute Schulbildung bekommt. Der Wehrdienst sei aber nicht die einzige Möglichkeit, seinem Land etwas zurückzugeben, wendet ein anderer Schüler mit Blick auf soziale Freiwilligendienste ein.

Das sieht Christian Kopp genauso. Ihm zufolge gibt es unterschiedliche Wege, Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen. Der Dienst in der Bundeswehr könne eine Möglichkeit zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung sein. Der Einsatz bei einer Blaulichtorganisationen eine andere. Der Landesbischof selbst hat 1983 seinen Wehrdienst abgeleistet, verrät er den jungen Leuten. Zwar glaubt er fest daran, dass Frieden nie durch Waffen entstehen kann. Angesichts der Bedrohung durch Russland sagt er trotzdem: "Wir brauchen eine starke Armee zur Abschreckung, davon bin ich überzeugt." Äußersten Wert legt der Landesbischof in diesem Zusammenhang– typisch evangelisch – auf die Freiwilligkeit.