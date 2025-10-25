Die Veste Coburg wird heuer 800 Jahre alt. Die wenigen Monate des Jahres 1530, als Martin Luther dort Zuflucht suchen, da er wegen seiner Reichsacht nicht am Reichstag in Augsburg teilnehmen konnte, sind nur eine kurze Episode. Nicht nur zum Reformationstag schlüpfen zwei Coburger daher gerne in historische Kostüme.

Wenn Christoph Liebst in das schwere Wollgewand des Reformators schlüpft, verändert sich etwas. "Dann bin ich nicht mehr der Ruhestandsdekan, sondern Martin Luther, der hier 1530 auf der Veste Coburg ausharren musste", sagt er und lächelt. Seit 2017, als er in den Ruhestand ging, führt Liebst regelmäßig als Luther durch die mächtigen Mauern der Veste. "Das war immer ein bisschen Liebhaberei von mir", erzählt der Theologe, der schon während der Luther-Dekade eng mit den Ausstellungen und Projekten rund um den Reformator verbunden war.

Neben ihm steht Christa Barsch, Leiterin des Führungsdienstes der Veste. Auch sie trägt Kostüm – aber was für eines! In feiner Renaissance-Seide, in Miedern und Haube, verkörpert sie Katharina von Bora, Luthers Ehefrau. "Historisch gesehen war sie nie hier auf der Veste", sagt Barsch. "Aber ich erzähle die Geschichte so, dass sie nach Luthers Tod gekommen ist, um zu sehen, wo ihr Mann so lange gelebt hat."

Zwei Mal Luther, zwei Mal Katharina – das ist das Programm am Reformationstag. Um 11 und 12 Uhr führt Christoph Liebst durch die Räume, um 14 und 15 Uhr übernimmt Christa Barsch. Beide eint ihre Leidenschaft für Geschichte und Glauben – und ihr Publikum.

"Es gibt eine feste Tour mit Stationen", erklärt Liebst. "Aber ich erzähle in Ich-Form, aus der Perspektive Luthers. Das macht es lebendiger." Er spricht über den Alltag des Reformators, der in Coburg nicht predigen durfte, weil er als vogelfrei galt. "Das war für ihn eine frustrierende Zeit", sagt Liebst. "Er war wie ein Trainer, der zum WM-Endspiel nicht mitreisen darf – aus Sicherheitsgründen."

Warum Luther auf der Veste Coburg war

Im Frühjahr 1530 begleitete Luther Kurfürst Johann den Beständigen auf dem Weg zum Reichstag nach Augsburg. Doch der Reformator durfte als vom Kaiser geächteter Mann nicht südlich der sächsischen Grenze reisen. Der Kurfürst ließ ihn daher auf der Veste Coburg zurück – dem südlichsten Punkt seines Herrschaftsgebietes.

Vom 23. April bis zum 6. Oktober 1530 lebte Luther hier, abgeschirmt und bewacht, während in Augsburg die Reichsstände über die Glaubensspaltung berieten. In dieser Zeit stand er über unzählige Briefe in Verbindung mit Philipp Melanchthon, der in Augsburg an der "Confessio Augustana" mitwirkte – dem Bekenntnis, das bis heute das theologische Fundament der evangelisch-lutherischen Kirche bildet.

"Diese Monate auf der Veste waren für Luther eine Zeit des Wartens, aber auch der produktiven Unruhe", erklärt Liebst. "Er hat übersetzt, kommentiert, gepredigt – nur eben nicht öffentlich. Und er hat gelitten unter der Abgeschiedenheit."

Über die Jahre hat sich Liebsts Blick auf den Reformator verändert. "Ich sehe heute viel deutlicher seine Zwiespältigkeit", sagt er nachdenklich. "Er hatte einen unglaublichen ‚Flow‘ – bis zum Bauernaufstand 1525. Danach bricht etwas. Aus dem Revolutionär wird ein Verteidiger der Obrigkeit."

Luther habe mit seiner Haltung den Grundstein für eine obrigkeitshörige Kirche gelegt, die im 20. Jahrhundert sogar gegenüber Hitler versagte, meint Liebst. "Das bleibt ein dunkles Erbe." Trotzdem schätzt er die reformatorische Freiheit, die Luther betonte: "Ein Christenmensch ist ein freier Mensch und niemandem untertan – und zugleich jedermann untertan. Diese Spannung zwischen Freiheit und Verantwortung, die sollten wir nie vergessen."