Probleme im Gesundheitssystem

Bündnis "Dienst-Tag für Menschen" fordert grundlegende Pflegereform von Lauterbach

In Deutschland werden Stimmen laut, dass der Gesundheitssektor weg vom Leitprinzip der Wirtschaftlichkeit und zurück zur Daseinsvorsorge sein muss. Auch das Bündnis "Dienst-Tag für Menschen" setzt sich dafür ein. Sie haben ihre Forderungen in einem offenen Brief an den Gesundheitsminister Karl Lauterbach formuliert.