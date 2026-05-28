An Pfingstmontag hat der Papst seine neue Enzyklika "Magnifica Humanitas" ("großartige Menschheit") vorgestellt. Sie widmet sich der Künstlichen Intelligenz und ihren Folgen für die Menschheit. Soweit das offizielle Programm.

Der Rest spielt sich an den Rändern des Dokuments ab: in den Passagen zur "Komplizenschaft" und "Blindheit" der katholischen Kirche gegenüber der Sklaverei. In der "Frauenfrage", in der Leo XIV. Frauen, die Ausgrenzung und Gewalt erfahren, als "doppelt arm" bezeichnet und diesen Befund als gesellschaftliches Problem rahmt – was man vom Oberhaupt einer Kirche, die Frauen systematisch von Führungsämtern ausschließt, durchaus bemerkenswert nennen kann. Und schließlich in einem erstaunlich klassischen Rollenbild von Mann und Frau als Garanten von Menschenwürde, sozialer Ordnung und Stabilität im KI-Zeitalter.

Wie Leo XIV. die KI-Frage zur neuen Sozialfrage erklärt

Im Kern des Dokuemnts geht es, so verrät die Unterzeile, um "die Bewahrung des Menschen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz" – also um Menschenwürde, Arbeit, Freiheit, Gerechtigkeit und die Risiken der Entmenschlichung. Dass historische Schuld, Machtfragen und gesellschaftliche Ordnung dabei so viel Raum bekommen, ist kein Nebeneffekt. Genau dort liegt das Scharnier des Textes: Hier wird aus einer Debatte über Technologie eine Debatte über den Menschen und die Ordnung der Gesellschaft.

Und auch der gewählte Zeitpunkt macht klar, wie Leo XIV. seinen Text verstanden wissen will: Der Papst veröffentlicht seine erste Enzyklika am 15. Mai – exakt 135 Jahre nachdem sein Namenspatron Leo XIII. die Enzyklika "Rerum Novarum" veröffentlichte. Darin begründete sein "geliebter Vorgänger" die päpstliche Soziallehre als Antwort auf eine Welt, in der Fabriken Reichtum produzierten und Massenarmut gleich mit.

Leo XIV. markiert damit unmissverständlich, in wessen Fußstapfen er treten will: Er ist der soziale Papst für das digitale Zeitalter.

Ein Papst, der um globale Aufmerksamkeit kämpft

Die erste Enzyklika eines jeden Papstes ist sowas wie die Visitenkarte und eine Art von symbolischer Machtdemonstration, die der Vatikan seit Jahrhunderten perfektioniert hat. Und Leo XIV. treibt sie offensiv weiter. Anders als viele seiner Vorgänger ließ er die Enzyklika nicht einfach veröffentlichen, sondern stellte sie persönlich in der Synodenaula des Vatikans vor, und zwar nicht auf Italienisch, sondern auf Englisch. Auch das dürfte kein Zufall sein: Ein Papst, der verstanden hat, dass päpstliche Autorität heute vor allem mediale Reichweite braucht, spricht die Sprache der breiten Öffentlichkeit, die er erreichen will – eine, die dem Glauben nicht zwingend nahesteht aber weiterhin nach moralischer Orientierung sucht.

Dass er politisch durchaus wirksam sein kann, weiß Leo XIV. spätestens seit seinem öffentlichen Schlagabtausch mit Donald Trump über den Iran-Krieg im April, als er Trumps Drohungen gegen das iranische Volk als "absolut inakzeptabel" bezeichnete und Trump zurückschlug, Leo mache "keinen guten Job". Natürlich wird jetzt weder im Oval Office noch im Silicon Valley irgendjemand plötzlich die christliche Soziallehre studieren. Darum geht es dem Papst auch nicht. Er beansprucht etwas anderes: Deutungshoheit über den moralischen Rahmen.

Digitaler Kolonialismus: Daten als neue Rohstoffe

Das gilt auch für die Nebenlinien des Textes. Sie sind kein Beiwerk, sondern Verdichtungen der eigentlichen Argumentation. Besonders auffällig ist, wie stark Leo XIV. den Begriff des "digitalen Kolonialismus" auflädt. "In unseren Tagen zeigt der Kolonialismus ein neues Gesicht", heißt es im Dokument. "Er beherrscht nicht mehr nur Körper, sondern eignet sich Daten an und verwandelt das persönliche Leben in verwertbare Informationen."

Die Enzyklika beschreibt Daten wie einen globalen Rohstoff: "Seltene Erden", gesammelt im Süden, verarbeitet im Norden, abgeschöpft von Konzernen, die ihre Expansion gern als "Forschungsinnovation oder Entwicklungshilfe" verkaufen. Das klingt zunächst nach vertrauter postkolonialer Begrifflichkeit. Nicht jedoch für Leo XIV. Er warnt, das digitale Zeitalter könnte die historischen Machtverhältnisse nicht überwinden, sondern beerben. "Andernfalls", heißt es in der Enzyklika, "wird das digitale Zeitalter nicht postkolonial sein, sondern in einer anderen Form kolonial."

Dabei verkennt der Papst die Bedeutung des Begriffs: Postkolonial beschreibt genau das, was er befürchtet – die Fortsetzung kolonialer Macht in neuen Formen, nicht deren Überwindung. Gemeint haben dürfte Leo XIV. vermutlich eher einen "dekolonialen" Zustand.

Die Kirche bekennt Schuld – aber nur bis zu einem gewissen Punkt

Was auch immer in de rEnzyklika da durcheinandergworfen wurde, die These zentrale scheint zu lauten: Die neuen Formen digitaler Abhängigkeit bauen auf denselben Machtasymmetrien auf, die jahrhundertelang Kolonialismus und Sklaverei hervorgebracht haben – nur subtiler, technischer und schwerer greifbar. Auffällig ist dabei der Ton im Text: kein kulturpessimistischer Reflex oder technologische Panik. Leo XIV. richtet seine Kritik nicht gegen die KI selbst, sondern gegen die ökonomischen und politischen Strukturen, in denen sie entsteht. Und er geht noch einen Schritt weiter – zurück in die eigene Geschichte.

Der Text nennt konkrete Dokumente und zitiert päpstliche Bullen des 15. Jahrhunderts, die die Versklavung nicht nur toleriert, sondern theologisch legitimiert haben. Die Kirche, heißt es im Lehrschreiben, bittet deshalb "aufrichtig um Vergebung".

Man möchte sofort fragen: bei wem eigentlich? Und wofür genau – für die Tat oder für das jahrhundertelange Schweigen danach? Die Passage klingt ein wenig wie Beichte ohne Buße. Die Reue-Rhetorik stiftet lediglich moralische Autorität für die Gegenwartsdiagnose: Wir haben gelernt, also wissen wir jetzt, was richtig ist.

Die Frauenfrage bleibt der blinde Fleck der Enzyklika

Genau dort beginnt die Leerstelle des Textes. Denn wo bleibt der Zweifel an der eigenen moralischen Autorität? Wo die ernsthafte Selbstbefragung einer Institution, die Frauen von Leitungsämtern ausschließt, päpstliche Unfehlbarkeit dogmatisch absichert und ihre Reformbedürftigkeit regelmäßig auf die nächste Synodalversammlungen verschiebt? Gerade dort, wo die Enzyklika am mutigsten wirken will, wird sie plötzlich vorsichtig.

Das zeigt sich besonders deutlich in den Passagen zur Frauenfrage. Frauen seien weltweit nach wie vor benachteiligt, heißt es dort, eingebettet in das Kapitel über Menschenrechte. Leo XIV. benennt Misshandlungen, Gewalt und fehlende Möglichkeiten, das eigene Recht zu verteidigen, bemerkenswert klar. Die Konsequenz daraus lautet: mehr Bildung, mehr Zugang zu Arbeit, mehr gesellschaftliche und politische Verantwortung – und eine andere Art, den Beitrag von Frauen wahrzunehmen und wertzuschätzen. Von der Gesellschaft, wohlgemerkt.

Die eigene Institution taucht in dieser Analyse nur als Beobachterin auf, nicht als Teil des Problems. Eine Kirche, die Frauen vom Priesteramt ausschließt, sie vom Diakonat fernhält und ihre Stimme in Leitungsstrukturen systematisch begrenzt, wünscht sich Gleichberechtigung nach außen, ohne sie ernsthaft auf die eigene Amtspraxis zu beziehen. Gerade darin zeigt sich der blinde Fleck katholischer Selbstkritik. Dabei diskutiert der Vatikan aktuell durchaus über Frauendiakonat und weibliche Teilhabe in Leitungsämtern. Im Lehrschreiben selbst aber bleibt diese Debatte unsichtbar – oder genauer: Sie wird unsichtbar gemacht.

Warum Leo XIV. auf die klassische Familie setzt

Von dort führt der Text fast nahtlos weiter zur Familie als Ort gesellschaftlicher Stabilität. Auf die Beschreibung weiblicher Benachteiligung folgt keine Selbstprüfung der Institution, sondern ein Schwenk zur Familie als "gesellschaftlicher Voraussetzung der Hoffnung".

Familie sei ein "vorrangiges Gut", gegründet auf der "beständigen Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau". Und wozu das alles? Für Arbeit, Zusammenhalt, soziale Ordnung. Die Familie aus Mann und Frau soll jene Stabilität sichern, die in einer digitalisierten und zunehmend prekären Arbeitswelt verloren zu gehen droht.

Die Botschaft der Enzyklika lautet also im Kern: Die Welt wird digitaler, unsicherer, unübersichtlicher. Deshalb braucht es wieder mehr klassische Familien. Mann, Frau, Zusammenhalt gegen die Zumutungen der Moderne. KI wird somit weniger als Technologie verhandelt, als vielmehr als Stresstest gesellschaftlicher Ordnung – und am Ende vor allem als Anlass, diese Ordnung zu stabilisieren.