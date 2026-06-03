Der Juni steht weltweit im Zeichen des Pride Month. Er ist Protest, Erinnerung und Feier zugleich für die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und queeren Menschen. Doch während sich Gesellschaften in vielen Ländern zunehmend öffnen, bleibt das Verhältnis der christlichen Kirchen zu Homosexualität bis heute vielschichtig. Besonders zwischen katholischer und evangelischer Kirche zeigen sich deutliche Unterschiede – und innerhalb der Kirchen ebenso.

Katholische Kirche und Homosexualität: Zwischen traditioneller Lehre und vorsichtiger Öffnung

Die katholische Kirche stützt ihre Sexualethik bis heute auf biblische und kirchliche Traditionen. In der Bibel werden homosexuelle Handlungen unter anderem im Buch Levitikus (Lev 18,22; 20,13) sowie im Römerbrief (Röm 1,26–27) erwähnt und traditionell als problematisch interpretiert. In diesen Stellen finden sich Begriffe wie "Gräuel", "Blutschuld” sowie Aussagen, die bis hin zur Forderung nach der Todesstrafe reichen.

Die offizielle Lehre der Kirche unterscheidet dabei zwischen homosexueller Orientierung und homosexuellen Handlungen. Homosexuelle Menschen sollen laut Katechismus "mit Achtung, Mitleid und Takt" begegnet werden, ihre sexuellen Beziehungen gelten jedoch nicht als mit der kirchlichen Ehevorstellung vereinbar.

Unter Papst Franziskus hat sich die pastorale Sprache deutlich verändert. Er betonte mehrfach die Würde homosexueller Menschen, etwa mit seinem viel zitierten Satz: "Wer bin ich, ihn zu verurteilen?"

Sein Nachfolger, Papst Leo XIV., führt diesen inklusiveren Ton fort, ohne jedoch die Lehre zu verändern. In einem Interview sagte er: "Alle sind eingeladen, nicht wegen einer spezifischen Identität, sondern weil alle Kinder Gottes sind."

Gleichzeitig stellte er klar: "Eine Familie besteht aus Mann und Frau."

Damit bleibt die Grundlinie bestehen: Willkommen sind sie ja, kirchliche Gleichstellung und damit wirkliche Akzeptanz gibt es aber eindeutig nicht. Damit werden queere Personen weiterhin in der katholischen Kirche diskriminiert.

Synodaler Weg: Warum deutsche Katholiken Reformen vorantreiben

In Deutschland hat sich parallel dazu der sogenannte Synodale Weg entwickelt – ein Reformprozess von Bischöfen und Laien, der seit 2019 über Macht, Sexualmoral und kirchliche Strukturen berät. Ein zentrales Ergebnis ist die Forderung nach einer Neubewertung homosexueller Beziehungen und nach Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare.

Mehrere Beschlüsse sehen vor, diese Segnungen in der kirchlichen Praxis zu ermöglichen. Damit stellt sich die katholische Kirche in Deutschland teilweise bewusst in Spannung zum Vatikan. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, unterstützt diesen Kurs und sagte zur Einführung von Segensfeiern:

"Mit der Umsetzung der Handreichung wollen wir im Bistum Limburg Menschen in Partnerschaften stärken, die in Liebe und Verantwortung miteinander leben."

Auch Kardinal Reinhard Marx gehört zu den Befürwortern einer offeneren Praxis. In München setzte er sich mehrfach für Segensfeiern für queere Paare ein und bezeichnete deren Anerkennung als wichtiges pastorales Zeichen. Der Konflikt bleibt jedoch bestehen: Während viele deutsche Bischöfe Reformen vorantreiben, warnt der Vatikan vor einer Abkehr von der weltkirchlichen Einheit.

Evangelische Kirche und queere Paare: Vom Grundsatzstreit zur Normalität

Ganz anders stellt sich die Lage in den evangelischen Kirchen dar. Ohne zentrale Autorität wie den Papst haben sich hier in den vergangenen Jahrzehnten sehr unterschiedliche Entwicklungen ergeben besonders in Deutschland aber mit einem Trend zur Öffnung.

Heute gilt in den meisten evangelischen Landeskirchen: Homosexuelle Pfarrer:innen sind selbstverständlich im Dienst, und gleichgeschlechtliche Paare können kirchlich getraut oder gesegnet werden.

Im Zentrum steht dabei ein theologischer Perspektivwechsel: Nicht die sexuelle Orientierung ist entscheidend, sondern die Qualität der Beziehung geprägt von Liebe, Treue, Verantwortung und Verlässlichkeit. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat diesen Wandel institutionell mitvollzogen. In nahezu allen Landeskirchen sind kirchliche Trauungen gleichgeschlechtlicher Paare inzwischen möglich.

Die EKD betont in ihren Grundsatztexten, dass christliche Ehe durch gegenseitige Verantwortung, Liebe und Verlässlichkeit geprägt ist unabhängig vom Geschlecht der Partner:innen. Dieser Wandel ist nicht nur theoretisch, sondern auch biografisch spürbar. Immer wieder haben evangelische Kirchen in den vergangenen Jahren öffentlich um Vergebung für frühere Ausgrenzung queerer Menschen gebeten.

"Einfach heiraten": Wie evangelische Kirchen sichtbare Zeichen der Öffnung setzen

Ein besonders sichtbares Zeichen dieser Öffnung ist die Aktion "einfach heiraten". Am 26. Juni 2026 laden die EKD und zahlreiche Landeskirchen bundesweit Paare dazu ein, sich spontan kirchlich trauen oder segnen zu lassen ohne lange Vorbereitung und an vielen ungewöhnlichen Orten. Ausdrücklich richtet sich das Angebot auch an queere Paare. Die Aktion steht für einen Wandel hin zu einer niedrigschwelligen, lebensnahen Kirche, die Beziehungen dort segnet, wo sie gelebt werden.

Der Blick auf die Kirchen zeigt ein unterschiedliches Bild. Die katholische Kirche hält weltweit an ihrer traditionellen Sexuallehre fest, während in Deutschland Reformprozesse wie der Synodale Weg neue pastorale Wege eröffnen. Die evangelischen Kirchen hingegen haben in den vergangenen Jahrzehnten einen grundlegenden Wandel vollzogen: Gleichgeschlechtliche Paare sind dort heute selbstverständlich Teil kirchlicher Praxis.

Der Pride Month macht diese Spannungen sichtbar: zwischen Tradition und Veränderung, zwischen Lehre und gelebtem Leben und zwischen der Frage, wie Kirche in einer vielfältigen Gesellschaft heute überhaupt verstanden werden kann.