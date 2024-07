Die Radiojournalistin Christine Büttner wird neue Pressesprecherin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Büttner tritt die neue Aufgabe zum 5. August an und folgt damit auf Pfarrer Johannes Minkus, der den Job seit 2006 innehatte und nun in den Ruhestand geht, wie die Landeskirche am Mittwoch in München mitteilte. Die 55-jährige Journalistin Büttner hatte zuletzt 25 Jahre lang als Redakteurin des Evangelischen Presseverbandes für Bayern die evangelischen Beiträge auf Antenne Bayern verantwortet.

Der bayerische Landesbischof Christian Kopp sagte laut der Mitteilung, in den aktuellen Zeiten "mit vielen Veränderungen und Herausforderungen" sei es noch wichtiger, christlich-religiöse Gesichtspunkte in den gesellschaftlichen Dialog einzubringen: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Christine Büttner eine erfahrene Journalistin als Pressesprecherin gewinnen konnten." Sie sei für diese Kommunikationsaufgabe "hervorragend geeignet", weil sie in journalistischen und theologischen Fragen profunde Kenntnisse habe, betonte Kopp.

Christine Büttner hatte in München und Tübingen Evangelische Theologie studiert und mit dem Magister abgeschlossen. Ihr journalistischer Weg begann beim Bayerischen Rundfunk, ehe sie zum Evangelischen Presseverband wechselte. Neben der Radioarbeit hat sie viele Jahre hinweg unter anderem das ökumenische TV-Magazin "Kirche in Bayern" moderiert und dafür Beiträge produziert. Das Magazin läuft unter anderem auf verschiedenen Regional-Fernsehsendern und wird zudem vom TV-Sender Bibel-TV ausgestrahlt.

Der bayerische Landesdienst des Evangelischen Pressedienstes (epd) gehört ebenfalls zum Evangelischen Presseverband für Bayern, dem zentralen evangelischen Medienhaus im Freistaat.