Pastor Markus Jung wird ab Herbst 2025 Direktor und Vorsitzender des Vorstands im Diakoniewerk Martha-Maria. Wie das Diakoniewerk am Freitag mitteilte, habe es damit sehr frühzeitig die Weichen gestellt für die Nachfolge von Hans-Martin Niethammer, der im Sommer des nächsten Jahres in den Ruhestand geht. "Wir sind dankbar, dass wir mit Markus Jung eine Person mit viel Leitungserfahrung für die Aufgabe in der Diakonie gewinnen konnten", sagte Gottfried Liese, der Vorsitzende des Verwaltungsrats.

Pastor Markus Jung ist derzeit Superintendent des Nürnberger Distrikts der Evangelisch-methodistischen Kirche und lebt in Nürnberg. Er wirkte in zahlreichen internationalen kirchlichen Gremien mit. Seit 2020 ist er Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Bayern. Das Diakoniewerk kennt er bereits durch seine Mitgliedschaft im Verwaltungsrat und in den Aufsichtsräten der Tochtergesellschaften, die er seit neun Jahren innehat. Markus Jung ist verheiratet mit Pastorin Denise Courbain, die ebenfalls beim Diakoniewerk Martha-Maria tätig ist, und hat vier Kinder.

Martha-Maria ist ein selbstständiges Diakoniewerk in der Evangelisch-methodistischen Kirche, die zur Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen gehört, und Mitglied im Diakonischen Werk. Zu Martha-Maria gehören Krankenhäuser, Berufsfachschulen für Pflege, Seniorenzentren und Erholungseinrichtungen mit insgesamt mehr als 5.400 Mitarbeitenden in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt.