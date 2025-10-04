Der Hauptzweck der geplanten Stiftung ist die Sicherung des Baus und des Unterhalts des Kirchengebäudes. Das Anfangsvermögen der Stiftung sei noch überschaubar, aber es könne wachsen. Und es eröffne neue Möglichkeiten: "Natürlich steht der Bau im Vordergrund. Aber wenn wir weiterdenken, dann wäre es schön, die Kirche noch einladender zu machen. Unsere Paramente sind zum Beispiel ausgebleicht – neue könnten ein sichtbares Zeichen sein, dass hier etwas geschieht."

Ein Stiftungsbeirat mit mindestens fünf Personen soll künftig über die Mittelverwendung entscheiden. "Es ist gut, dass es nicht allein in meiner Hand liegt", betont die Pfarrerin. Neben der Bausubstanz könnte auch die Gemeindearbeit profitieren – von der Chorarbeit bis zu Familienangeboten. "Wir haben hier für ein kleines Dorf eine erstaunlich lebendige Gemeinde. Wenn wir das durch die Stiftung stärken können, ist viel gewonnen."

Jüngste Renovierungen und anstehende Herausforderungen

In jüngster Zeit wurden bereits umfangreiche Arbeiten durchgeführt. Im Jahr 2019 wurde das Dach renoviert und Steinarbeiten außen am Gebäude vorgenommen, wobei auch die Sonnenuhr neu gezeichnet und das neue Zifferblatt angebracht wurde. Pfarrerin Pohler kam 2020 und konnte somit die abgeschlossenen Renovierungsarbeiten genießen. Auch die Orgel wurde in den letzten Jahren für fast 40.000 Euro renoviert und ist nun ein exzellentes Instrument für Konzerte.

Dennoch stehen weiterhin Aufgaben an. Ein Stück Stein ist aus der Decke der Sakristei gefallen, nachdem ein sehr trockener Sommer die Bausubstanz beansprucht hatte. Das Wiedereinsetzen dieses Stücks ist eine große Aufgabe für die kommenden Jahre und wird voraussichtlich einen fünfstelligen Betrag kosten.

Die Rieterkirche ist nicht nur historisch bedeutsam, sondern auch architektonisch beeindruckend, mit ihrem wunderbaren, freitragenden Gewölbe im Chorraum. Sie wird auch als "fränkisches Schatzkästlein" bezeichnet und hat den Bildersturm überstanden.

Die Geschichte der Rieterkirche reicht weit zurück. Der Ort Kalbensteinberg wurde erstmals 1248 urkundlich erwähnt und vom Kloster Heilsbronn aus besiedelt. Eine kleinere Vorgängerkirche existierte bereits, doch das heutige imposante Gotteshaus wurde durch die Familie Rieter errichtet. Es war Paulus Rieter, der diesen großen Kirchenbau initiierte. Zwischen 1610 und 1613 erfolgte ein umfassender Umbau unter Hans Rieter, genannt Hans V., einem Mitglied der Rieter-Familie. Man sagt ihm nach, dass er im Herzen Katholik geblieben war, aber aus familiären und geschäftlichen Gründen (insbesondere mit der Reichsstadt Nürnberg) Protestant sein musste. Die Familie Rieter hatte ihren zweiten Sitz in Kornburg bei Nürnberg, wo sich auch das Schloss Kornburg befindet. Die Kirche ist seit 1570 evangelisch. Seit Hans Rieters Umbau hat die Kirche in dieser Form ihr Erscheinungsbild seit gut 400 Jahren kaum verändert.

Ein Highlight in der Kirche ist die "Bilderbibel", auch "der Bibel" genannt, ein faszinierendes Konfessionsbild, das das Leben Jesu und Marias miteinander verwebt. Dieses Stück, nach 1610 in die Kirche gekommen, war ein Geschenk von Hans Rieters katholischer Schwester, die wusste, dass es ihm gefallen würde. Besonders spannend sind die Darstellungen, die mit Nürnberger Lokalkolorit angereichert sind, und die immense Arbeit, die in jede der insgesamt 56 Miniatur-Darstellungen geflossen sein muss. Wie viele andere wertvolle Stücke hängt auch dieses nicht in einem Museum, sondern frei in der Kirche, geschützt durch testamentarische Verfügungen der Rieter-Familie.