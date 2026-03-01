Mit dem Musiktheaterprojekt "Schwester" bringt die Performance-Künstlerin Lulu Obermayer das Kloster auf die Bühne: Ein Lebensraum, "der aus dem öffentlichen Blick geraten ist", dessen Formen von Gemeinschaft aber bis heute weiterwirkten, so heißt es im Programm des Münchner Theaters "HochX".

Obermayers letztes Stück "Rachel und ich" wurde 2025 beim Festival "radikal jung" des Münchner Volkstheaters mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Frauenfiguren beschäftigen die 36-Jährige schon ihr ganzes Berufsleben - von der Mörderin über die Tänzerin bis hin zur Femme fatale. Weshalb die Lebenswelt der Nonnen genauso bühnenwürdig ist, erklärt sie im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Frau Obermayer, in Ihrem Musiktheater "Schwester" geht es um Lebensformen im Frauenkloster und die jahrhundertealte Praxis von Spiritualität. Warum bringen Sie diesen Stoff auf Bühne?

Obermayer: Perfomance-Kunst beschäftigt sich seit ein paar Jahren mit der Frage, wie man Minderheiten auf der Bühne darstellen kann. Letztlich sind auch Ordensschwestern eine gesellschaftliche Minderheit: In ganz Deutschland gibt es noch rund 10.000 Nonnen. Während es in meiner Kindheit normal war, Klosterschwestern im Alltag zu begegnen, führen sie heute eine weitgehend unsichtbare Existenz, über die viele Vorurteile und Klischees kursieren. In diese Situation hinein möchte ich eine Tür öffnen für Neugier und Offenheit - schließlich sind Klöster ein Teil unserer Kulturgeschichte.

Wenn junge Menschen heute sagen, dass sie sich für ein Klosterleben in Armut und Keuschheit entscheiden, gelten sie als Sonderlinge. Gleichzeitig boomen Angebote wie Meditationskurse und Auszeiten im Kloster. Wie passt das zusammen?

Klöster sind Orte der Ruhe und des Zu-sich-selbst-Kommens, das zieht Menschen an. Zugleich vermuten viele, dass der Eintritt ins Kloster mit einem großen Verlust einhergeht. Es ist für sie schwer vorstellbar, dass diese Lebensform auch eine Bereicherung sein könnte. Bevor ich mit der Arbeit an dem neuen Stück begonnen habe, habe ich am Auszeitprogramm der Zisterzienserschwestern des Klosters Mariazell in der Schweiz teilgenommen.

Wenn man mehrere Wochen den Alltag der Nonnen teilt und ihre unglaubliche Gastfreundschaft erlebt, kommt automatisch irgendwann die Frage: Wäre das auf Dauer etwas für mich? Beziehungen sind heutzutage in der Krise. Es gibt viele gut ausgebildete junge Frauen, die nach anderen Lebensentwürfen als Partnerschaft suchen. Ich könnte mir vorstellen, dass klösterliche Gemeinschaft perspektivisch wieder interessanter wird.