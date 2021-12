Liebe Leserinnen und Leser,

anregende Texte, stimmungsvolle Bilder, überraschende Gedanken und eine vollständige Weihnachtsandacht in der Heftmitte: Das alles und manches mehr enthält die Sonntagsblatt-Sonderausgabe Weihnachten 2021. Diese 24-seitige Sonderausgabe liegt seit heute, Dienstag, 21. Dezember 2021, nahezu flächendeckend in 18 bayerischen Tageszeitungen in einer Gesamtauflage von knapp 1,2 Millionen Exemplaren (Printausgaben und Digitalausgaben) bei.

Mit dieser konzentrierten Aktion kurz vor dem Weihnachtsfest wollen wir als Evangelischer Presseverband in Bayern (EPV) mit unserem Sonntagsblatt, Evangelische Wochenzeitung für Bayern, unseren Beitrag dazu leisten, dass die Weihnachtsbotschaft und dass elementares und profiliertes Grundwissen zu diesem Fest auch in diesem Corona-Jahr möglichst viele Menschen auf unterschiedlichsten Wegen erreicht.

Zu Ihrer Information und zu Ihrer angenehmen Lektüre, die Sie hoffentlich haben werden, erlauben wir uns, Ihnen ein Exemplar dieser Sonderausgabe zukommen zu lassen.

Die gesamte Ausgabe können Sie als PDF unter diesem Link kostenlos herunterladen.

In unserer App können Sie bequem durch die Ausgabe blättern, hier ist der Link.

Für die bevorstehenden Feiertage wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes und von Gott behütetes Jahr 2022.

Ihr Roland Gertz

Herausgeber Sonntagsblatt

Vorstand Evangelischer Presseverband für Bayern e.V. (EPV)