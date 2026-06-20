Am Sonntag, den 28. Juni wird bundesweit der Tag der Autobahnkirchen begangen. In Bayern beteiligen sich mehrere Autobahnkirchen mit Gottesdiensten, Andachten und Segensangeboten. Unter anderem lädt die ökumenische Autobahnkirche "Licht auf unserem Weg" in Geiselwind an der A3 zu einem Bikergottesdienst ein.

Unter dem Motto "SegenTanken … wie neu" beginnt um 11 Uhr an der Chilibar im Eventzentrum Strohofer oberhalb der Autobahnkirche ein ökumenischer Gottesdienst mit Rockband, geistlichen Kurzimpulsen und Segen. Gestaltet wird die Feier von Wortgottesdienstleiterin Manuela Strohofer, Pfarrer und Singer-Songwriter Johannes M. Roth sowie Bikerpfarrer Frank Witzel.

"Der Zugang zu den Kraftquellen ist da für jede und jeden", betonen Roth, Witzel und Strohofer. Der Gottesdienst richte sich nicht nur an Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Eingeladen seien ebenso Trucker, Camper, Familien und alle Interessierten. "Biker lieben die Freiheit, sind tolerant und offen. Darum sind alle Trucker, Camper, Kinder-Shuttle-Fahrerinnen und -Fahrer – wirklich alle – eingeladen", sagte Witzel von der Arbeitsgemeinschaft Motorrad-Evangelisch.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Motorräder persönlich segnen zu lassen. Zudem gibt es Zeit für Gespräche, Essen, Trinken und Benzingespräche.

Autobahnkirchen als Orte der Ruhe

Autobahnkirchen seien "spirituelle Tankstellen", sagte der Münchner Oberkirchenrat Stefan Blumtritt. Sie böten Reisenden einen Ort zum Innehalten, für Stille und Gebet. Besonders Trucker, Vielfahrer und Motorradfahrer nutzten diese Möglichkeit. Auffällig sei, dass ein großer Teil der Besucher Männer seien, die sich bewusst eine kurze Auszeit nähmen.

Nach Angaben der Veranstalter beteiligen sich bundesweit rund 45 Autobahnkirchen am Aktionstag. Koordiniert wird dieser von der Akademie des Versicherers im Raum der Kirchen (VRK) in Kassel.

Weitere Veranstaltungen in den 7 bayerischen Autobahnkirchen

Auch in der Autobahnkapelle Gramschatzer Wald an der A7 findet am 28. Juni eine ökumenische Andacht statt. Beginn ist um 14 Uhr. Das Angebot ist ein gemeinsames Projekt der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Obereisenheim und des römisch-katholischen Pastoralen Raums Bergtheim-Fährbrück. Anschließend lädt die Raststättenbetreibergesellschaft 24-Autohof zu Kaffee und Kuchen in das Raststätten-Restaurant ein.

Die ökumenische Kapelle Heilige Dreifaltigkeit in Waidhaus an der A6 feiert um 18 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst. Gleichzeitig wird die Ausstellung "Was eint? Was trennt?" eröffnet. Sie zeigt, wie in unterschiedlichen Konfessionen gefeiert, gebetet und geglaubt wird, macht Gemeinsamkeiten sichtbar und schärft den Blick für das jeweils Eigene.

In der Kirche Maria – Schutz der Reisenden in Adelsried an der A8 finden um 10 Uhr und um 18 Uhr Gottesdienste der Fernfahrerseelsorge statt. Daran schließt sich jeweils eine Fahrzeugsegnung mit Erfrischungen vor der Kirche an.

Die Autobahnkirche St. Christophorus in Himmelkron an der A9 und die Pfarrkirche Maria am Wege in Windach an der A96 laden um 10.30 Uhr zu einem Gottesdienst ein. In St. Thomas von Aquin in Trockau an der A9 steht um 14 Uhr eine Andacht mit anschließender Fahrzeugsegnung auf dem Programm.