In Bayern hat die Zeit der Freiluft-Gottesdienste begonnen. Zwischen Mai und Oktober finden an zahlreichen Orten verschiedene Gottesdienstformate unter freiem Himmel statt. Ein besonderes Highlight ist auch in diesem Jahr wieder der Berggottesdienst auf der Kampenwand mit Regionalbischof Thomas Prieto Peral am 21. Juli, teilte der Tourismusreferent der bayerischen Landeskirche, Karsten Schaller, mit.

Musikalisch wird das Gipfeltreffen unter der Kampenwand an der Steinlingkapelle von den Posaunenchöre des Kirchenkreises und den Hafenstoaner Alphornbläsern begleitet, teilte das Dekanat Rosenheim mit.

Open-Air-Gottesdienst und Gipfelhopping

Ebenfalls ein Höhepunkt im Open-Air-Gottesdienst-Kalender sei der ökumenische "Holy Garden"auf der Landesgartenschau in Kirchheim - einer wachsenden Kathedrale aus Wildblumen. Dort finden spirituelle Angebote und verschiedene Gottesdienste statt.

Für sportlich Aktive biete der Kirchenkreis Bayreuth passende Gottesdienste auf zehn Gipfeln im Fichtelgebirge und im Steinwald. Das Gipfelhopping hat sich Schaller zufolge als beliebter Trend etabliert.

Sehr beliebt seien auch die Berggottesdienste zum Sonnenaufgang in Oberstaufen am Hochgrat oder in Hirschegg am Walmendingerhorn. Mit der jeweiligen Bergbahn seien die Gipfelkreuze jeweils nur wenige Kilometer Fußmarsch entfernt.

Für Familien mit Kindern sowie ältere Besucher empfiehlt Schaller die Seegottesdienste. Am Altmühlsee gibt es jeden Sonntag einen Gottesdienst in einer mobilen Schäferwagenkirche nahe der Vogelinsel. Am Schliersee finden die Gottesdienste mittwochs im Kurpark statt oder bei schlechtem Wetter im nahegelegenen Pavillon statt.