Im Mai startete die Selber Christuskirche ein völlig neues Gottesdienstkonzept: "Gottesdienst 4x3". Vier völlig verschiedene Gottesdienste werden je dreimal wiederholt. Das Ziel ist, für jeden den passenden Termin parat zu haben, damit dem Gottesdienstfeiern nichts im Weg steht. Mutig ist es allemal, denn den "normalen" Sonntagsgottesdienst wird es erst mal nicht mehr an der Christuskirche geben. Obwohl Pfarrerin Sandra Herold wichtig ist,

"dass der sonntägliche Gottesdienst keineswegs ein Auslaufmodell ist".

Gemeinde wünscht sich neue Gottesdienstform

In Selb hat man den glücklichen Umstand, dass gerade mal in einem Kilometer Entfernung die große Stadtkirche liegt, in der jeden Sonntag "herkömmlich" gefeiert wird. Der Kirchenvorstand der Christuskirche hat festgestellt, dass sich immer weniger Gemeindemitglieder jedes Wochenende einen traditionellen Gottesdienst wünschen. Also warum nicht einfach mal was Neues ausprobieren? Herausgekommen ist das Konzept "Gottesdienst 4x3".

Großes Team hilft bei der Planung

Hierfür werden in einem Zeitraum von drei bis vier Monaten jeweils vier verschiedene Gottesdienste mit großem Aufwand vorbereitet. Diese werden dann mit gleichem Inhalt jeweils dreimal wiederholt.

"Jeder von diesen Gottesdiensten wird auch in einem großen Team vorbereitet. Wir haben da jeweils fünf bis zehn Ehrenamtliche, die sich engagieren."

Sandra Herold ist dankbar, solche aktiven Gemeindemitglieder zu haben, denn obwohl sie sich die Pfarrstelle mit ihrem Mann teilt, würden sie das als Pfarrer-Ehepaar alleine niemals schaffen, erzählt sie. Der erste Durchgang von "Gottesdienst 4x3" findet nun bis Juli 2023 statt. Die vier Formate, die es jetzt in Selb geben wird, erklärt Sandra Herold genauer:

1. Lagerfeuer & Abendmahl

"Ein Gottesdienst draußen im Gemeindegarten am Lagerfeuer: Da ist es gemütlich, das ist eine ganz besondere Stimmung, da kann man miteinander singen, mit Gitarre; man kann sich wärmen, selbst wenn es auch mal wie jetzt im Mai nur 13 Grad tagsüber hat. Und am Lagerfeuer kann man auch Stockbrot braten und mit Stockbrot Abendmahl feiern. Warum denn nicht? Kann man wunderbar teilen und weitergeben, mit Traubensaft natürlich, damit alle mitfeiern können."

2. Wohnzimmerkirche

"Gemütlich soll es sein: mit Kissen und Decken, Limo und Knabbereien. Wer mag, darf gerne einen Sitzsack, Liegestuhl o.ä. mitbringen. Und kommt ruhig ganz leger – warum nicht mal in Jogginghose in die Kirche gehen. Wir gucken, was wir alles in unsere Kirche schleppen können. Gemütlich, mit Sitzgruppen, dazu schöne Musik, eben Wohnzimmerfeeling. Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen, nachzudenken und gemeinsames Singen gehörten natürlich auch dazu."

3. Kirche kunterbunt

"Frech und wild und wundervoll – wir machen uns die Kirche, wie sie uns gefällt. Da ist für jedes Alter, von drei bis 99, etwas dabei. Man kann an verschiedenen Stationen als Familie Zeit miteinander verbringen. Man sollte tatsächlich auch ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Wir wollen hinterher noch zusammen essen, und das erste Thema, das wir haben, ist "Wasser marsch!" Da kann man zum Beispiel Quietscheentenwettrennen machen, selber ein Boot bauen oder auch nur zuschauen, wie Blüten im Wasser aufgehen. Einfach alles rund ums Wasser."

4. Fokus Bibel

"Hier steht die Bibel im Mittelpunkt. Wir wissen, dass viele Menschen die traditionellen Gottesdienste schätzen, und auch wir schätzen den traditionellen Gottesdienst. Einmal im Monat machen wir ganz klassisch Gottesdienst, mit Orgelmusik und Bibeltext. Bei Fokus Bibel haben wir jedes Mal einen anderen Predigttext. Dieser wird immer neu vorbereitet. Wie viele Menschen letztendlich zu allen Formaten kommen, wissen wir nicht, aber wir lassen uns einfach mal überraschen."

Alle Termine der neuen Gottesdienste in Selb finden Sie auf der Homepage der Christuskirche. Im August pausiert die Reihe, ab September geht es dann mit 4x3 Gottesdiensten weiter.