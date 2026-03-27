Ich war vier Tage bei der Landessynode in Bayreuth dabei und bin mit einer gewissen Skepsis hineingegangen. Nicht aus Prinzip, sondern aus Erfahrung. Wer wie ich, seit 2002 auf zahlreichen Landessynoden gesessen hat, kennt die Abläufe, die Debatten, die Tonlagen. Man weiß, wie schnell Ernsthaftigkeit in Routine umschlagen kann, wie oft gute Absichten in wohlformulierten Wortbeiträgen landen und wie leicht am Ende das Gefühl bleibt: Es wurde viel gesagt, aber zu wenig bewegt.

Diesmal war das anders. Ich habe die Sitzungen verfolgt, die Gespräche am Rand erlebt, die Stimmung im Saal beobachtet. Mein Platz war dabei nicht zufällig gut gewählt: Ich saß am Tisch des Saaldienstes. Nicht, weil ich mich heimlich in die Organisation hineinschmuggeln wollte, sondern weil man von hinten schlicht den besten Überblick hatte.

Wer aufmerksam wurde, wer innerlich ausstieg, wo Zustimmung wuchs und wo ein Gedanke im Raum nachhallte, ließ sich von dort oft besser erkennen als in der ersten Reihe. Und dieser Blick hat sich gelohnt.

Landessynode in Bayreuth überrascht positiv

Denn diese Landessynode in Bayreuth hat mich positiv überrascht. Ich habe eine Atmosphäre erlebt, die ich so schon lange nicht mehr wahrgenommen habe: offen, engagiert, konzentriert, stellenweise fast unaufgeregt zuversichtlich. Da war keine künstlich erzeugte Aufbruchsstimmung, kein demonstratives Modernsein. Stattdessen: viele neue Gesichter, viele junge Menschen, eine spürbare Bereitschaft, sich einzubringen, und eine Diskussionskultur, die der Kirche gut zu Gesicht steht.

Gerade das fand ich bemerkenswert. Es wurde viel diskutiert, aber nicht in jener Haltung, bei der vor allem deutlich werden soll, wer recht hat und wer falsch liegt. Das klingt fast unspektakulär, ist aber in diesen Zeiten alles andere als selbstverständlich. Wer heute öffentliche Debatten verfolgt, weiß, wie schnell Ton und Haltung kippen. Umso wohltuender war es, hier zu erleben, dass Meinungsverschiedenheiten nicht automatisch in Lagerbildung enden müssen.

Ich habe diese Synode auch deshalb als erfrischend empfunden, weil sie nicht den Eindruck vermittelte, vor allem mit sich selbst beschäftigt zu sein. Natürlich ging es um Strukturen, Zuständigkeiten, Verfahren, all das, was ein kirchliches Parlament nun einmal mit sich bringt. Aber hinter diesen Punkten stand mehr. Es ging spürbar um die Frage, wie Kirche in Zukunft sein will. Wie sie glaubwürdig bleibt. Wie sie offen bleibt. Wie sie in einer Zeit bestehen kann, in der nichts mehr selbstverständlich ist.

Neue Synode ist anders

Denn genau darin liegt ja die eigentliche Herausforderung. Die Kirche verliert Mitglieder, sie verliert finanzielle Spielräume, sie verliert an gesellschaftlicher Bindungskraft. Vieles, was über Jahrzehnte verlässlich wirkte, ist es längst nicht mehr. Darüber kann man klagen. Man kann sich in Krisenrhetorik einrichten. Man kann bei jeder Debatte gleich den nächsten Beleg für den Niedergang wittern. All das wäre möglich gewesen, und manchmal liegt das im kirchlichen Raum ja nicht fern. Umso stärker war mein Eindruck: Diese neue Synode ist anders.

Das heißt nicht, dass dort blauäugiger Optimismus regierte. Niemand tat so, als reiche ein bisschen gute Laune, um die Probleme zu lösen. Die Herausforderungen sind allen bewusst. Vielleicht gerade deshalb wirkte die Stimmung so glaubwürdig. Hoffnung entsteht nicht da, wo Schwierigkeiten kleingeredet werden. Sie beginnt da, wo Menschen sie klar sehen und dennoch nicht in Resignation verfallen.

Besonders auffällig war für mich die Rolle der vielen neuen und jüngeren Synodalen. Sie waren nicht dekoratives Signal für Erneuerung. Sie waren da, hörbar, sichtbar, selbstverständlich. Das verändert den Ton eines solchen Gremiums. Es verändert die Fragen, die gestellt werden. Es verändert auch die Perspektive auf das, was wichtig ist. Plötzlich geht es weniger darum, das Bestehende möglichst elegant zu verwalten, und stärker um die Frage, was wirklich zukunftsfähig ist. Das ist ein Unterschied. Und es ist ein wichtiger.

Verantwortung übernehmen und nach vorne denken

Denn die Kirche wird ihre Zukunft nicht dadurch gewinnen, dass sie ihre Vergangenheit etwas effizienter organisiert. Sie wird nur dann relevant bleiben, wenn sie den Mut hat, ehrlich auf sich selbst zu schauen: Was muss bleiben? Was kann anders werden? Was ist wirklich wesentlich? Und wie erreicht sie Menschen, die nicht mehr automatisch dazugehören, aber sehr wohl nach Orientierung, Gemeinschaft und Sinn suchen?

In Bayreuth hatte ich den Eindruck, dass genau diese Fragen nicht nur pflichtschuldig aufgerufen, sondern ernsthaft verhandelt wurden. Da saßen Menschen, die ihrer Kirche noch etwas zutrauen. Die nicht nur verwalten wollen, was kleiner wird. Die nicht im Modus des kirchlichen Rückbaus verharren. Die trotz aller Schwierigkeiten bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und nach vorn zu denken.

Vielleicht ist das der eigentliche Grund, warum mich diese Tage ermutigt haben. Nicht, weil nun plötzlich alle Probleme gelöst wären. Nicht, weil aus einer Synode automatisch schon Veränderung folgt. Die Kirche bleibt ein mühsames Feld, und auch diese Synode wird nicht zaubern können. Aber es macht eben einen Unterschied, ob ein Gremium Müdigkeit ausstrahlt oder Mut. Ob da Menschen sitzen, die vor allem noch Schadensbegrenzung betreiben, oder solche, die fragen, was aus dem Glauben heraus jetzt notwendig ist.

Eine Kirche, die zuhört

Ich habe in Bayreuth viele erlebt, die genau das wollten. Eine Kirche, die nicht nur mit sich selbst redet. Eine Kirche, die zuhört. Eine Kirche, die Diskurs nicht für Bedrohung hält, sondern für Voraussetzung. Eine Kirche, die geistlich bleibt, ohne weltfremd zu werden. Eine Kirche, die weiß, dass sie sich verändern muss, ohne sich dabei selbst aufzugeben.

Nach vier Tagen bin ich jedenfalls mit einem anderen Eindruck herausgegangen, als ich zu Beginn hatte. Skeptisch hinein, ermutigt wieder heraus. Das passiert nicht oft, wenn man lange genug dabei ist. Vielleicht war genau das das stärkste Signal dieser Landessynode: Sie wirkte nicht wie ein Nachruf auf bessere Zeiten, sondern wie ein Anfang. Nicht laut und auch nicht wie ein krasses kirchliches Pfingstwunder. Aber doch so, dass man am Ende denkt: Da ist etwas in Bewegung geraten.

Und das ist, bei aller Nüchternheit, eine gute Nachricht.