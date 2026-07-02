Wer derzeit über die evangelische Kirche spricht, spricht meist über Rückgang: sinkende Mitgliederzahlen, knappere Finanzen, unbesetzte Pfarrstellen, aufgegebene Gebäude. Die Zahlen sind bekannt, und sie sind nicht schönzureden. Wer mit offenen Augen durch seine Region geht, merkt schnell, wie sehr sich gewohnte Strukturen verändern.

Doch vielleicht erzählen wir die Geschichte der Kirche falsch, wenn wir sie nur als Geschichte des Rückgangs erzählen. Wer genauer hinsieht, entdeckt etwas anderes: Die Kirche befindet sich im Umbau. Und Umbau ist nicht automatisch Abbau.

Wandel ist kein neues Phänomen

Manchmal wird so getan, als sei der gegenwärtige Wandel etwas historisch Beispielloses – als habe die Kirche Jahrhunderte lang unverändert existiert und müsse sich nun erstmals einer modernen Welt stellen. Ein Blick in die biblische Überlieferung erzählt eine andere Geschichte. Abraham verlässt seine Heimat. Mose führt ein Volk durch die Wüste. Die ersten Christengemeinden brechen mit vertrauten Orten und Gewohnheiten auf. Veränderung gehört zum Christentum seit seinen Anfängen – die Vorstellung, Kirche müsse für immer so bleiben, wie sie gerade ist, widerspricht ihrer eigenen Geschichte.

Mehr als Mauern und Dächer

Am sichtbarsten wird der Wandel bei den Gebäuden. Es schmerzt, wenn ein Gotteshaus aufgegeben werden muss – dort wurde getauft, getraut, Abschied genommen. Solche Orte tragen Erinnerung, und niemand sollte ihren Verlust kleinreden.

Und doch lohnt die Frage: Ist Kirche das Gebäude oder sind es die Menschen? Kirche war nie nur Stein, Holz und Glas, sondern entsteht dort, wo Menschen Glauben leben, Gemeinschaft feiern und gemeinsam nach Hoffnung suchen.

Ein Beispiel aus Oberfranken zeigt, wie ein solcher Wandel konkret gelingen kann: Die evangelische Salvatorkirche am Bad Rodacher Friedhof, ein denkmalgeschütztes Gotteshaus aus dem 18. Jahrhundert, wurde im vergangenen Jahr entwidmet – sie wird also künftig nicht mehr für Gottesdienste genutzt. Statt sie aufzugeben, baut die Kirchengemeinde sie zu einem neuen Gemeindezentrum um, in das auch Pfarramt und Gemeindehaus einziehen sollen. Die Gottesdienste finden weiterhin in der nahegelegenen Stadtkirche statt. Die Bayreuther Regionalbischöfin bezeichnete das Konzept als beispielhaft für andere Gemeinden in vergleichbarer Lage. Genau darin liegt die Pointe: Ein Gebäude verliert seine ursprüngliche Funktion, ohne dass die Gemeinde an diesem Ort verschwindet. Abschied und Aufbruch liegen hier näher beieinander, als man zunächst denkt. Nicht jede Veränderung fühlt sich gut an – aber nicht jede bedeutet Verlust.

Was Kirche täglich leistet

Das eigentliche Problem liegt vielleicht woanders: Wir reden über die Institution, viel zu selten über ihre Arbeit. Evangelische Kindergärten begleiten täglich unzählige Kinder und Familien. Jugendgruppen, Freizeiten, Beratungsstellen und Bildungsarbeit kommen hinzu. Kirche ist präsent in Krankenhäusern, wenn Menschen Angst haben, in Altenheimen, wenn Einsamkeit drückt, an Sterbebetten und in Lebenskrisen. Diese Begegnungen schaffen es selten in eine Schlagzeile – aber sie verändern Leben.

Kirche funktioniert nicht wegen ihrer Verwaltung, sondern wegen ihrer Menschen. Hunderttausende engagieren sich ehrenamtlich: Sie organisieren Gemeindefeste, begleiten Jugendliche, besuchen Ältere, musizieren in Chören, übernehmen Verantwortung in Kirchenvorständen. Die meisten tun das nicht für Aufmerksamkeit, sondern aus der Überzeugung, dass Gemeinschaft etwas wert ist. Während vielerorts über gesellschaftliche Spaltung geklagt wird, entstehen in Kirchengemeinden täglich Orte der Begegnung – Menschen unterschiedlicher Generationen, Berufe und Lebensgeschichten kommen zusammen, nicht weil sie derselben Meinung sind, sondern weil sie etwas verbindet.

Die Geschichte hinter allem

In vielen Debatten ist der eigentliche Kern fast verschwunden: die Geschichte Gottes, die seit mehr als zweitausend Jahren weitererzählt wird – die Geschichte eines Gottes, der sich den Schwachen zuwendet, der nicht nach Leistung beurteilt, der Versöhnung über Vergeltung stellt und Hoffnung schenkt, wo vieles hoffnungslos erscheint.

Man muss nicht jede kirchliche Entscheidung gutheißen. Man darf über Reformen streiten und Kritik üben. Aber vor lauter Strukturdebatten geht manchmal verloren, worum es ursprünglich ging: um Menschen, um Hoffnung, um die Überzeugung, dass niemand allein durchs Leben gehen muss.

Mehr als eine Statistik

Die evangelische Kirche wird kleiner, daran gibt es wenig Zweifel – in zwanzig Jahren vielleicht deutlich kleiner als heute. Aber Größe war noch nie das Maß für Bedeutung. Solange Kinder in evangelischen Kindergärten spielen, Jugendliche Gemeinschaft erleben, Seelsorgerinnen und Seelsorger an Krankenbetten sitzen, Ehrenamtliche Zeit verschenken und Menschen zusammenkommen, um zu beten, zu singen oder Hoffnung zu teilen, bleibt Kirche ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Nicht perfekt, nicht fehlerfrei, nicht frei von Problemen – aber lebendig.

Wer nur auf das schaut, was verschwindet, übersieht leicht, was entsteht. Die eigentliche Herausforderung dieser Zeit liegt vielleicht genau darin: nicht nur den Verlust wahrzunehmen, sondern auch die Möglichkeiten; nicht nur auf Zahlen zu schauen, sondern auf Menschen; nicht nur das Ende mancher Kapitel zu beklagen, sondern neugierig auf die nächsten zu werden. Denn die Geschichte der Kirche war noch nie eine Geschichte des Stillstands. Sie war immer eine Geschichte des Aufbruchs.