Kommenden Mittwoch (2. Juli) starten in der Münchner Frauenkirche die traditionellen Sommer-Orgelkonzerte. Bis 6. September werde jeden Mittwochabend um 19.30 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit nationalen und internationalen Gastorganisten geboten. Zum Auftakt am 2. Juli spielt Christian Barthen (Bern) Werke von Bach, Vierne, Whitlock und Demessieux.

Mit über 30 Konzerten in den evangelischen Innenstadtkirchen Münchens bietet das Festival zahlreiche Highlights: In der Erlöserkirche faszinieren Konzerte für Nachtschwärmer, während die restaurierte Steinmeyer-Orgel in St. Markus erstmals nach ihrer Renovierung zu hören ist. Da St. Lukas bis Ostern 2027 geschlossen bleibt, finden die Konzerte in der Pfarr- und Klosterkirche St. Anna statt – ein besonderes Erlebnis mit zwei Kirchen und zwei Orgeln an einem Abend. In St. Matthäus erwartet Sie ein beeindruckendes Surround-Erlebnis, und die Eule-Orgel der Sendlinger Himmelfahrtskirche begeistert mit Kuckucks- und Nachtigallstimmen.

Auch Familienkonzerte laden in die Kreuzkirche und die Dreieinigkeitskirche Bogenhausen ein. Besondere Konzerte, spannende Familienangebote und außergewöhnliche Programme machen den Münchner Orgelsommer zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Zu hören gibt es während der Konzertwochen Stücke unter anderem von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart oder Felix Mendelssohn Bartholdy. Gastorganisten sind: Konstantin Reymaier (Wien), Johannes M. Michel (Mannheim), Christoph Schönfelder (St. Gallen), Gerhard Gnann (Mainz/Freiburg), Andreas Boltz (Frankfurt am Main), Holger Gehring (Dresden) und Andreas Meisner (Altenberg).

Den Abschluss macht der Münchner Domorganist Ruben Sturm, der auch die künstlerische Leitung innehat, am 6. September mit Werken von Buxtehude, Bach, Reger und Improvisationen. Der Eintritt für die sommerlichen Orgelkonzerte kostet 15 Euro.