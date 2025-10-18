Robb geht zu jedem Song den Entstehungsprozess durch, schildert Umstände der Studioarbeit, persönliche Lebensumstände der Bandmitglieder und wie diese in Texten und Klangwelten anklingen.

Schon das Album Songs of Faith and Devotion trägt im Titel eine offene Anspielung: "Lieder von Glaube und Hingabe". Es markiert in der Werkstätte Depeche Modes die Phase, in der musikalisch und thematisch Gospel-, Soul- und Rockelemente zusammenfließen – was nur konsequent ist, wenn man die spirituellen Spannungen betrachtet, mit denen sich die Band (insbesondere Gahan) in dieser Zeit auseinandersetzt.

Beispiele aus Songs mit religiösen oder christlichen Motiven

Einige Lieder stechen besonders hervor, weil sie religiöse Sprache nicht nur metaphorisch streifen, sondern sie als Spannungsfeld nutzen – zwischen Nähe und Ablehnung, zwischen Trost und Zweifel.

Blasphemous Rumours (Album Some Great Reward, 1984) ist ein Klassiker in dieser Hinsicht. Hier erzählt der Song von einem jungen Mädchen, das zunächst einen Selbstmordversuch überlebt, dann aber später – nach vermeintlicher Nähe zur Religion – durch einen Autounfall stirbt. Die Texte provozieren nicht nur durch die Frage, warum Leid existiert, sondern auch durch eine gewisse Ironie in der Darstellung göttlicher Macht oder göttlichen Handelns. So der Refrain: "I don’t want to start / Any blasphemous rumours / But I think that God’s got a sick sense of humour"

Damit wird Gott nicht einfach als Abwesender, sondern als jemand dargestellt, der – ob bewusst oder unbewusst – Teil eines schmerzhaften, absurden Spiels ist.

Personal Jesus ist ein anderes zentrales Lied: Es spielt mit der Idee eines persönlichen Erlösers, einer Figur, die für jemanden Trost, Nähe und Verbindung sein kann – ganz anders als eine ferne, abstrakte Gottesfigur. Das Bild des "Personal Jesus" ist in seiner religiösen Bildsprache stark, ohne dogmatisch zu sein.

Condemnation auf Songs of Faith and Devotion verwendet Formulierungen und Stilmittel, die an kirchliche Liturgie oder Gospel erinnern – Schuld, Urteil, moralische Anklage, das Gefühl, verurteilt zu werden oder von anderen und sich selbst beurteilt zu sein.

Weitere Songs wie Judas, Sacred, The Sweetest Condition etc., in denen Begriffe wie Opfer, Verrat, Schuld, Heilige, Treue, Hingabe oder auch Verräter ("Judas") auftauchen, dienen weniger der Verherrlichung eines religiösen Glaubens als der Inszenierung innerer Kämpfe: zwischen Vertrauen und Enttäuschung, zwischen dem Bedürfnis nach Erlösung und der Erfahrung des Versagens.

Robb geht in seinem Buch laut Verlagsbeschreibungen auch darauf ein, wie diese Texte entstanden sind — unter welchen psychischen Belastungen, Einflüssen und persönlichen Krisen — und wie diese Krisen, gerade bei Gahan, den kreativen und lyrischen Ausdruck geprägt haben.