Es ist heiß an diesem Augustwochenende auf der Rothenburger Eiswiese. Tagsüber klettert das Thermometer auf rund 30 Grad, doch sobald die Sonne hinter den Hängen verschwindet, macht die Eiswiese ihrem Namen wieder alle Ehre. Unten im Taubertal wird es empfindlich kühl. Auf dem Festivalgelände dagegen ist davon zunächst wenig zu spüren: Musik, Gespräche, Bierbecher, Tanz und erwartungsvolle Blicke bestimmen das Bild. Das Taubertal-Festival feiert seinen 30. Geburtstag – und sein Motto könnte passender kaum sein: "Wir feiern mit Freunden".
Denn aus dem kleinen Konzertevent, das vor drei Jahrzehnten mit gerade einmal rund 900 Gästen begann, ist längst eine Institution geworden. Mehr als 350.000 Menschen haben das Festival seit seiner Gründung besucht. Inzwischen kommen an den Festivaltagen jeweils rund 15.000 bis 15.500 Besucher auf die Rothenburger Eiswiese. Auch die Jubiläumsausgabe war ausverkauft. Vier Tage lang stehen mehr als 40 Bands und Künstler aus Rock, Punk, Alternative und Hip-Hop auf mehreren Bühnen.
Dass es überhaupt so weit kommen würde, war allerdings lange nicht ausgemacht. Am Anfang standen große Namen – und kleine Besucherzahlen. Heroes del Silencio, Fools Garden und Jazzkantine waren beispielsweise bereits dabei, doch das attraktive Line-up lockte bei der ersten Ausgabe nur etwa 900 Menschen ins Taubertal. Viel zu wenige, um die Kosten zu decken. Auch die zweite Auflage brachte mit rund 1800 Gästen noch längst nicht die Besucherzahlen, die für einen wirtschaftlichen Erfolg nötig gewesen wären. Eigentlich hätte es etwa 10.000 Besucher gebraucht.
Der Zufall bringt den Durchbruch
Beinahe wäre das Festival deshalb nach zwei Ausgaben schon wieder Geschichte gewesen. Beinahe. Im dritten Jahr kamen zwei glückliche Umstände zusammen. In Stuttgart wurde ein Festival abgesagt, das am selben Wochenende hätte stattfinden sollen. Das Programm war bereits zusammengestellt und konnte in weiten Teilen übernommen werden.
Der zweite Glücksfall folgte gleich hinterher: Das Bayerische Fernsehen wurde auf die Veranstaltung aufmerksam und sorgte für einen erheblichen Schub bei der öffentlichen Wahrnehmung. Plötzlich war das Interesse da. Das Festival wurde komplett ausverkauft.
Nur war die Organisation auf einen solchen Ansturm eigentlich noch gar nicht vorbereitet. Die Strukturen waren auf die deutlich kleineren Besucherzahlen der ersten Jahre ausgerichtet. Entsprechend chaotisch ging es bei diesem ersten großen Erfolg teilweise zu. Doch aus dem beinahe gescheiterten Festival wurde eine Erfolgsgeschichte.
Campino, Pink und viele Geschichten aus 30 Jahren
Eine, die im Laufe der Jahre zahlreiche Geschichten schrieb. 2002 etwa sorgte Campino für einen spektakulären Moment, als er auf das Bühnendach kletterte. Pink trat 2007 auf – in jenem Jahr, in dem das Festival wegen anhaltenden Regens sogar beinahe hätte abgesagt werden müssen. Und immer wieder standen Künstler in Rothenburg auf der Bühne, bevor sie später vor wesentlich größeren Kulissen spielten.
Das ist ein Teil des Mythos Taubertal: Hier konnte man Bands entdecken, bevor sie berühmt wurden. Und hier konnten Menschen einander entdecken. Für manche wurde aus einem Festivalflirt eine Freundschaft, aus einer Freundschaft eine Beziehung – und aus einer Beziehung irgendwann sogar eine Ehe. Wer einmal Teil dieser besonderen Gemeinschaft geworden ist, kommt häufig wieder. Jahr für Jahr.
Auch deshalb wirkt das Taubertal-Festival trotz seiner inzwischen beachtlichen Größe erstaunlich familiär. Das zeigt sich beim Blick ins Publikum. Neben jungen Festivalgängern stehen Menschen, die offensichtlich schon seit Jahrzehnten dabei sind. Besucher um die 40 oder älter haben ihre Kinder an der Hand und zeigen ihnen einen Ort, an dem sie selbst schon viele Konzerte erlebt haben. Festivalerinnerungen werden so von einer Generation an die nächste weitergegeben.
Besonders deutlich wird dieser Generationenwechsel bei den Sportfreunden Stiller. Die Band war erstmals im Jahr 2000 beim Taubertal-Festival zu Gast und spielte 2026 bereits zum dritten Mal in Rothenburg. Oder die Donots, die bereits zum sechsten Mal dabei waren. Manche im Publikum kennen die Gruppen seit ihrem ersten Auftritt, andere erleben sie hier erstmals – und könnten theoretisch die Kinder jener Besucher sein, die damals schon vor der Bühne standen.
Sido, Dropkick Murphys und alte Bekannte
Musikalisch setzt die Jubiläumsausgabe auf eine Mischung, die das Taubertal über die Jahre ausgemacht hat. Sido sorgte als einer der Headliner für einen umjubelten Auftritt, die Dropkick Murphys verwandelten das Tal mit ihrer energiegeladenen Partyshow in einen Hexenkessel. Biffy Clyro und SDP gehörten ebenfalls zu den großen Namen des Wochenendes. Dazu kommen Feine Sahne Fischfilet, Giant Rooks, Kaffkiez, Zartmann, Royal Republic, Itchy und zahlreiche weitere Acts. Über 40 Bands auf mehreren Bühnen bedeuten dabei auch: Man kann unmöglich alles sehen.
Auch kulinarisch hat sich das Taubertal längst von der klassischen Festivalkost früherer Jahrzehnte entfernt. Neben deutscher Küche gibt es indische und asiatische Angebote, dazu zahlreiche vegetarische Möglichkeiten. Wer vier Tage lang zwischen Konzerten und Camping nicht ausschließlich von Pommes, Bratwurst und Burgern leben möchte, findet inzwischen eine erstaunlich große Auswahl.
Und dann ist da die Stimmung. Trotz der Menschenmassen bleibt das Jubiläumswochenende weitgehend friedlich. Auf den Leinwänden taucht immer wieder eine einfache Botschaft auf: Seid lieb zueinander! Kein Platz für Rassismus und Intoleranz. Sie passt zum Selbstverständnis des Festivals und macht zugleich deutlich, dass Gemeinschaft hier mehr sein soll als ein Werbespruch.
Kritik an der Anfahrt und ein fehlender Topact
Ganz ohne Schatten bleibt das Jubiläumsfestival allerdings nicht. Gerade ausgerechnet zum 30. Geburtstag gibt es Kritik an der Anfahrt und der Zufahrt zum Festivalgelände. Viele Besucher äußern ihren Unmut über die Verkehrsorganisation. Die Festivalleitung entschuldigt sich bei den Fans und räumt ein, die eigenen Standards nicht erfüllt zu haben. Für die Zukunft wird Besserung angekündigt.
Auch musikalisch hätten sich manche Besucher zum runden Geburtstag einen internationalen Topact gewünscht. Zwar ist das Line-up mit seinen großen Namen attraktiv und abwechslungsreich, ein internationaler Superstar als besonderes Geschenk zum 30. Geburtstag fehlt jedoch. Das ist kein Makel, der die Qualität des Festivals grundsätzlich infrage stellt – aber ein Wunsch, der in der Jubiläumsausgabe bei manchen Gästen spürbar ist.
2020 und 2021 musste das Taubertal-Festival wegen der Corona-Pandemie pausieren. Zwei Jahre fehlen damit in einer Geschichte, die ansonsten von bemerkenswerter Kontinuität geprägt ist. Umso stärker wirkt das Gefühl, das sich in Rothenburg inzwischen eingestellt hat: Viele kommen nicht einfach zu einem Festival. Sie kommen zu einem Ort, der für sie mit Erinnerungen verbunden ist.
"Wir feiern mit Freunden" lautete das Motto der Jubiläumsausgabe. Nach drei Jahrzehnten ist das längst mehr als ein Motto. Es beschreibt ziemlich genau, was das Taubertal-Festival für viele seiner Besucher geworden ist.
Das Taubertal-Festival 2027 findet vom 5. bis 8. August 2027 in Rothenburg ob der Tauber auf der Talwiese statt. Offizielle Bandbestätigungen gibt es bislang noch nicht, auch der Ticketvorverkauf für die kommende Ausgabe ist noch nicht gestartet. Informationen zum Festival gibt es unter taubertal-festival.de.