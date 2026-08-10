Es ist heiß an diesem Augustwochenende auf der Rothenburger Eiswiese. Tagsüber klettert das Thermometer auf rund 30 Grad, doch sobald die Sonne hinter den Hängen verschwindet, macht die Eiswiese ihrem Namen wieder alle Ehre. Unten im Taubertal wird es empfindlich kühl. Auf dem Festivalgelände dagegen ist davon zunächst wenig zu spüren: Musik, Gespräche, Bierbecher, Tanz und erwartungsvolle Blicke bestimmen das Bild. Das Taubertal-Festival feiert seinen 30. Geburtstag – und sein Motto könnte passender kaum sein: "Wir feiern mit Freunden".

Denn aus dem kleinen Konzertevent, das vor drei Jahrzehnten mit gerade einmal rund 900 Gästen begann, ist längst eine Institution geworden. Mehr als 350.000 Menschen haben das Festival seit seiner Gründung besucht. Inzwischen kommen an den Festivaltagen jeweils rund 15.000 bis 15.500 Besucher auf die Rothenburger Eiswiese. Auch die Jubiläumsausgabe war ausverkauft. Vier Tage lang stehen mehr als 40 Bands und Künstler aus Rock, Punk, Alternative und Hip-Hop auf mehreren Bühnen.

Dass es überhaupt so weit kommen würde, war allerdings lange nicht ausgemacht. Am Anfang standen große Namen – und kleine Besucherzahlen. Heroes del Silencio, Fools Garden und Jazzkantine waren beispielsweise bereits dabei, doch das attraktive Line-up lockte bei der ersten Ausgabe nur etwa 900 Menschen ins Taubertal. Viel zu wenige, um die Kosten zu decken. Auch die zweite Auflage brachte mit rund 1800 Gästen noch längst nicht die Besucherzahlen, die für einen wirtschaftlichen Erfolg nötig gewesen wären. Eigentlich hätte es etwa 10.000 Besucher gebraucht.

Der Zufall bringt den Durchbruch

Beinahe wäre das Festival deshalb nach zwei Ausgaben schon wieder Geschichte gewesen. Beinahe. Im dritten Jahr kamen zwei glückliche Umstände zusammen. In Stuttgart wurde ein Festival abgesagt, das am selben Wochenende hätte stattfinden sollen. Das Programm war bereits zusammengestellt und konnte in weiten Teilen übernommen werden.

Der zweite Glücksfall folgte gleich hinterher: Das Bayerische Fernsehen wurde auf die Veranstaltung aufmerksam und sorgte für einen erheblichen Schub bei der öffentlichen Wahrnehmung. Plötzlich war das Interesse da. Das Festival wurde komplett ausverkauft.