Celestin Faustin: Spiritualität und Fantasie

Célestin Faustin stammt aus Haiti und hat farbenfrohe Ölgemälde geschaffen, die durchsetzt sind von Spiritualität, Fantasie und Erotik. Inspiriert vom Vodoo-Glauben, dessen Wurzeln im Katholizismus, dem Islam und der Folklore zu finden sind, versucht er, in seinen Bildern das Mythische und Spirituelle festzuhalten. In dem Gemälde "Pourtant ma Maison est Vide" zeigt er eine surrealen Landschaft mit zwei blauen, kahlköpfigen Aktfiguren, die sich auf ein Tieropfer vorbereiten. Eine geisterhafte Frau steht an der Tür einer Hütte, während ein Mann mit einer Machete in die schattigen Berge eilt.

Rubem Valentim: Gottheiten im Teppich

Der Brasilianer Rubem Valentim, der zu den vielen Künstlern gehört, die mit Textilien arbeiten, lebte kurzzeitig in Italien. Seine großformatigen Webarbeiten zeigen Symbole, die sich auf die Orixás-Gottheiten beziehen und an Totems erinnern. Konkret nimmt er Bezug auf Xangô, den Gott der Gerechtigkeit, der etwa mit einer Axt dargestellt wird und daran erinnert, wie die Menschen nach Gleichgewicht und Gerechtigkeit streben sollten.

Berlinde de Bruyckere: Erzengel und Hoffnungsträger

Wie auch in den Vorjahren werden auf der Biennale 2024 neben den Palästen auch zahlreiche Kirchen und ehemalige Klöster in der Lagunenstadt bespielt. Die belgische Künstlerin Berlinde de Bruyckere etwa bespielt mit ihrer Serie über "City of Refuge III" das Kloster von San Giorgio Maggiore. Sie hat monumentale Erzengel-Skulpturen geschaffen, menschliche Figuren, deren Füße knapp über dem Boden schweben, während Körper und Köpfe von schweren Fellmänteln verdeckt werden. In der Sakristei stehen Werkbänke, die mit seltsamen Wachsbaum-Elementen überwölbt wurden. Mit ihrer Installation verweist die Künstlerin bewusst auf biblische Figuren. Der Baum steht für sie als Hoffnungsträger für eine fragile Welt.

Yu Hong: Lebenswege des Netzes

Beeindruckend ist die Installation "Another One Bites the Dust" des asiatischen Künstlers Yu Hong. Er sucht im Netz nach Bildern von Menschen, die seelische Qualen oder körperliche Gefahr empfinden. Diese Emotionen bannt er auf große Tafeln mit goldenem Hintergrund, womit er unweigerlich an mittelalterliche Kirchenbilder erinnert. In der Chiesetta della Misericordia in Cannaregio stellt er einen Lebenszyklus vor, von der Geburt bis zum Tod, eine moderne Interpretation unserer Sterblichkeit.

Ernest Pignon-Ernest: Pietà als Streetart

Der französische Künstler Ernest Pignon-Ernest geht mit seinen großformatigen Gemälden in eine Selbstreflexion. Der Künstler hat für die Ausstellung mit dem Titel "Je est un autre" ein Selbstporträt gemalt, bei dem er sich selbst als Leichnahm trägt. Dieses Pietà-Motiv hat der Künstler in den letzten Jahren etliche Male auf Wände in Frankreich gesprüht und sich damit einen Namen als Streetart-Künstler gemacht. Seine Bilder sollen die Welt "mit poetischen Erzählungen bevölkern", so der Künstler.

Holy See im Gefängnis

Absoluter sehenswert und sicherlich der Geheimtipp der Biennale ist die Installation "Holy See". Der Pavillon des Vatikan wählte das Frauengefängnis von Venedig auf der Giudecca und thematisiert dort die Frage, wie Menschlichkeit und Fürsorge in unserer Gesellschaft gelebt werden. Der Titel "Con i miei occhi" (Mit meinen Augen) erinnert an den biblischen Text aus Hiob: Das Sehen ist gleichbedeutend mit der Berührung, mit dem Blick. Die weiblichen Gefangenen begleiten die Besucherinnen durch den historischen Ort und sorgen für eine Dynamik, der sich die Gäste kaum entziehen können.

Memo: Waberndes Video als Altarbild

Auch KI-Kunst ist auf der Biennale 2024 in Venedig zu sehen: In der Chiesa di Santa Maria della Visitazione präsentiert die Vanhaerents Art Collection eine Kunstinstallation. Vor dem Altarraum prangt eine riesigen Leinwand, die KI-generierte Bilderwelten zeigt. Der Künstler Memo erforscht mit seinen visuellen Installationen die Grenzen, "diese imaginären, fließenden Barrieren zwischen uns und unserer Umwelt, Körper und Seele, dem Materiellen und dem Immateriellen." Das Video ist zwar schön anzuschauen, doch entfaltet es seine Wirkung vor allem in diesem sakralen Raum. Ohne dieses Umfeld ist die Leinwand zwar immer noch imposant, inhaltlich aber nicht viel mehr als eine dekorative Spielerei.