1. Kultur der Wahrheit: Josef Krieg über Fake News

"Vom Wert der Lüge – Wie die Wahrheit wieder gewinnt"

In einer Zeit, in der sich Wahrheiten auflösen wie Spuren im Sand, legt Josef Krieg mit "Vom Wert der Lüge – Wie die Wahrheit wieder gewinnt" ein Buch vor, das der Wahrheit wieder ein Fundament geben will. Der frühere Pressesprecher von Angela Merkel sowie Kommunikationsberater untersucht, warum Täuschung in unserer Gegenwart so erfolgreich ist – und wie wir das Vertrauen in das Wahre und Verlässliche zurückgewinnen können.

Krieg macht deutlich, dass Lügen nicht nur individuelles Fehlverhalten sind, sondern in Politik, Wirtschaft, Medien und Technologie eingebettet sind. Sie dienen manchen Akteuren als strategisches Werkzeug, um Macht zu sichern, Kontrolle auszuüben oder ökonomische Vorteile zu erzielen. In dieser Klarheit liegt eine zentrale Stärke des Buches: Krieg zeigt, dass Täuschung kein Randphänomen ist, sondern die Grunddynamik moderner Gesellschaften prägt. Aufmerksamkeit, Emotion und Vertrauen werden zu Währungen, die gezielt gesteuert werden können.

Eindrücklich gelingt Krieg dies in seinem Kapitel "Fake News im Garten Eden". Er deutet die biblische Urgeschichte als frühes Lehrstück über die Mechanik der Desinformation. Adam und Eva leben in Harmonie, bis die Schlange die scheinbar harmlose Frage stellt: "Hat Gott wirklich gesagt: Ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen?" Mit dieser rhetorischen Verschiebung beginnt die Lüge. Die Schlange nutzt einen wahren Kern – Gottes Gebot – und verdreht ihn zu einem irreführenden Narrativ.

Eva, selbst verunsichert, überträgt das Gebot leicht verändert – und öffnet so unbewusst die Tür für Täuschung. Krieg interpretiert diesen Moment als archetypische Lektion: Fake News entstehen durch eine Mischung aus Wahrheit und Verzerrung, verstärkt durch emotionale Verlockung. Die Lüge trennt, entfremdet und zerstört Vertrauen – damals zwischen Mensch und Gott, heute zwischen Menschen, Gemeinschaften und Institutionen.

Krieg verknüpft diese theologische Lesart elegant mit philosophischen, historischen und gesellschaftlichen Beobachtungen. Er zeigt, dass Desinformation kein neues Phänomen ist, sondern eine anthropologische Konstante, die sich nur in der Form und durch die medialen und technologischen Möglichkeiten verändert hat. Historische Beispiele wie die Immobilien-Finanzkrise in den USA 2007 oder aktuelle politische Täuschungen illustrieren, wie Lügen komplexe Systeme destabilisieren können.

Zugleich greift Krieg die Rolle digitaler Plattformen und künstlicher Intelligenz auf: Algorithmen können Lügen verstärken und die Wahrnehmung verzerren – Mechanismen, die der Schlange aus dem Garten Eden seltsam vertraut erscheinen würden. Aus dieser Analyse leitet Krieg eine zentrale Forderung ab: eine Kultur der Wahrheit. Wahrhaftigkeit ist für ihn kein abstraktes Ideal, sondern eine aktive Praxis, die Verantwortung, Kommunikation und Vertrauen einschließt. Sprache, Medien und digitale Plattformen sollen nicht nur Informationen verbreiten, sondern Räume schaffen, in denen Wahrheit nachvollziehbar und vertrauenswürdig bleibt. Krieg plädiert für ethische Prinzipien, Transparenz und digitale Räume, die Dialog und kritische Reflexion ermöglichen.

Der Autor strebt auf seinen 160 Seiten nicht nach moralischer Reinheit, sondern appelliert an die Verantwortung des Einzelnen – sei es im privaten, beruflichen oder gesellschaftlichen Kontext. Dafür verbindet er analytische Schärfe mit theologischer Reflexion und gesellschaftlicher Dringlichkeit – ein seltenes Kunststück, das das Buch sowohl klug als auch inspirierend macht. "Vom Wert der Lüge" ist daher eine gewinnbringende Lektüre für alle, die in der digitalen und globalisierten Welt Orientierung suchen.

Josef Krieg: Vom Wert der Lüge – Wie die Wahrheit wieder gewinnt, Claudius Verlag 2025, 176 Seiten, 22 Euro.