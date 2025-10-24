1. Kultur der Wahrheit: Josef Krieg über Fake News
"Vom Wert der Lüge – Wie die Wahrheit wieder gewinnt"
In einer Zeit, in der sich Wahrheiten auflösen wie Spuren im Sand, legt Josef Krieg mit "Vom Wert der Lüge – Wie die Wahrheit wieder gewinnt" ein Buch vor, das der Wahrheit wieder ein Fundament geben will. Der frühere Pressesprecher von Angela Merkel sowie Kommunikationsberater untersucht, warum Täuschung in unserer Gegenwart so erfolgreich ist – und wie wir das Vertrauen in das Wahre und Verlässliche zurückgewinnen können.
Krieg macht deutlich, dass Lügen nicht nur individuelles Fehlverhalten sind, sondern in Politik, Wirtschaft, Medien und Technologie eingebettet sind. Sie dienen manchen Akteuren als strategisches Werkzeug, um Macht zu sichern, Kontrolle auszuüben oder ökonomische Vorteile zu erzielen. In dieser Klarheit liegt eine zentrale Stärke des Buches: Krieg zeigt, dass Täuschung kein Randphänomen ist, sondern die Grunddynamik moderner Gesellschaften prägt. Aufmerksamkeit, Emotion und Vertrauen werden zu Währungen, die gezielt gesteuert werden können.
Eindrücklich gelingt Krieg dies in seinem Kapitel "Fake News im Garten Eden". Er deutet die biblische Urgeschichte als frühes Lehrstück über die Mechanik der Desinformation. Adam und Eva leben in Harmonie, bis die Schlange die scheinbar harmlose Frage stellt: "Hat Gott wirklich gesagt: Ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen?" Mit dieser rhetorischen Verschiebung beginnt die Lüge. Die Schlange nutzt einen wahren Kern – Gottes Gebot – und verdreht ihn zu einem irreführenden Narrativ.
Eva, selbst verunsichert, überträgt das Gebot leicht verändert – und öffnet so unbewusst die Tür für Täuschung. Krieg interpretiert diesen Moment als archetypische Lektion: Fake News entstehen durch eine Mischung aus Wahrheit und Verzerrung, verstärkt durch emotionale Verlockung. Die Lüge trennt, entfremdet und zerstört Vertrauen – damals zwischen Mensch und Gott, heute zwischen Menschen, Gemeinschaften und Institutionen.
Krieg verknüpft diese theologische Lesart elegant mit philosophischen, historischen und gesellschaftlichen Beobachtungen. Er zeigt, dass Desinformation kein neues Phänomen ist, sondern eine anthropologische Konstante, die sich nur in der Form und durch die medialen und technologischen Möglichkeiten verändert hat. Historische Beispiele wie die Immobilien-Finanzkrise in den USA 2007 oder aktuelle politische Täuschungen illustrieren, wie Lügen komplexe Systeme destabilisieren können.
Zugleich greift Krieg die Rolle digitaler Plattformen und künstlicher Intelligenz auf: Algorithmen können Lügen verstärken und die Wahrnehmung verzerren – Mechanismen, die der Schlange aus dem Garten Eden seltsam vertraut erscheinen würden. Aus dieser Analyse leitet Krieg eine zentrale Forderung ab: eine Kultur der Wahrheit. Wahrhaftigkeit ist für ihn kein abstraktes Ideal, sondern eine aktive Praxis, die Verantwortung, Kommunikation und Vertrauen einschließt. Sprache, Medien und digitale Plattformen sollen nicht nur Informationen verbreiten, sondern Räume schaffen, in denen Wahrheit nachvollziehbar und vertrauenswürdig bleibt. Krieg plädiert für ethische Prinzipien, Transparenz und digitale Räume, die Dialog und kritische Reflexion ermöglichen.
Der Autor strebt auf seinen 160 Seiten nicht nach moralischer Reinheit, sondern appelliert an die Verantwortung des Einzelnen – sei es im privaten, beruflichen oder gesellschaftlichen Kontext. Dafür verbindet er analytische Schärfe mit theologischer Reflexion und gesellschaftlicher Dringlichkeit – ein seltenes Kunststück, das das Buch sowohl klug als auch inspirierend macht. "Vom Wert der Lüge" ist daher eine gewinnbringende Lektüre für alle, die in der digitalen und globalisierten Welt Orientierung suchen.
Josef Krieg: Vom Wert der Lüge – Wie die Wahrheit wieder gewinnt, Claudius Verlag 2025, 176 Seiten, 22 Euro.
2. Theodizee ohne Trostfloskeln: Cesare Kaiser über Leid und Freiheit
"Der liebe Gott und die böse Welt – Annäherung an einen Widerspruch"
Der liebe Gott und die böse Welt – passt das zusammen? Diese Frage beschäftigt die Menschheit seit jeher. Sie hat sogar ein eigenes Fremdwort: Theodizee, die "Gerechtigkeit Gottes". Auch heute gibt es darauf keine endgültige Antwort. Cesare Kaiser, Klinikseelsorger in Schwabach, nähert sich diesem scheinbaren Widerspruch mit großer theologischer Tiefe und persönlicher Offenheit und lädt die Leserinnen und Leser zu einer gedanklichen Reise ein.
Kaiser beleuchtet die historischen und theologischen Ansätze, die versuchen, das Theodizeeproblem zu lösen, und verbindet sie mit seiner eigenen Perspektive. Als Theologe und Mensch, der Leid und Krankheit miterlebt, bringt er eine authentische, berührende Dimension in die Diskussion ein. Dabei macht er deutlich: Wer Gottes Wirken vollständig verstehen will, wird scheitern – und genau darin liegt der Kern seines Ansatzes. Kaiser setzt sich bewusst nicht überfordernd mit abstrakten Begriffen auseinander, sondern bleibt nah an den realen Erfahrungen von Menschen, die Unglück, Krankheit oder sinnlosen Tod erlebt haben.
Ein zentrales Anliegen des Buches ist die Bedeutung von Beziehungen – sowohl zwischen Menschen als auch zwischen Mensch und Gott. Kaiser argumentiert, dass Gott aus Liebe auf Allmacht verzichtet, um echte, freie Beziehungen zu ermöglichen. So wird deutlich: Freiheit ist ein Grundprinzip menschlicher Existenz, und sie schließt auch die Freiheit zu Leid, Irrtum und Fehlern ein. In Situationen, in denen Menschen keinen Einfluss auf Katastrophen oder Naturgewalten haben – etwa beim tödlichen Erdbeben von Lissabon 1755 –, bleibt ein Rest an Verantwortung bei Gott.
Diese Einsicht fordert zum Nachdenken über das Zusammenspiel von göttlicher Gerechtigkeit und menschlicher Freiheit heraus. Kaiser räumt ein, dass einfache Antworten wie "Der liebe Gott wird’s schon wissen" den Betroffenen kaum helfen. Stattdessen plädiert er dafür, sich den Problemen der Welt aufmerksam zu stellen, die Schrecken und Katastrophen ernst zu nehmen, ohne sie in ferne, himmlische Zukunftsperspektiven zu verschieben.
Er betont: Gott darf Gott bleiben, ohne ein berechenbarer Marionettenspieler zu sein – und wir bleiben Menschen, die Verantwortung übernehmen können. Ein Buch, das tröstet, inspiriert und zum ehrlichen Nachdenken über das Leben einlädt.
Cesare Kaiser: Der liebe Gott und die böse Welt – Annäherung an einen Widerspruch, Claudius Verlag 2025, 128 Seiten, 20 Euro.
3. Die Republik stärken: Jörg Phil Friedrich über lebendige Demokratie
"Republik in der Krise – Was eine lebendige Demokratie ausmacht"
Die Demokratie in Deutschland ist kein Selbstläufer. Polarisierung, Politikverdrossenheit und das Erstarken populistischer Bewegungen zeigen, wie fragil unser Gemeinwesen geworden ist. In dieser Situation legt der Philosoph und Publizist Jörg Phil Friedrich ein ermutigendes Buch vor.
Seine Beobachtung: Die Diskussionen und Debatten sind ein Beleg dafür, "dass zwar die Republik in der Krise ist, die Demokratie aber heute so lebendig ist wie schon lange nicht mehr". Friedrichs Essay ist ein Plädoyer für die Demokratie – und zugleich eine Einladung, selbst Verantwortung zu übernehmen. "Was hält eine Republik lebendig?", lautet seine Leitfrage. Seine Antwort: Es sind nicht allein Institutionen und Gesetze, sondern vor allem die Menschen, die sie tragen.
Dabei bricht Friedrich eine Lanze für die "Störenfriede". Demokratie braucht Bürgerinnen und Bürger, die sich einmischen, die für Werte einstehen und die das Gemeinwesen aktiv gestalten. Damit berührt das Buch auch theologische Grundgedanken. Denn für Christen ist Demokratie mehr als ein politisches System. Sie ist Ausdruck von Freiheit und Menschenwürde – Gaben Gottes, die zugleich Aufgabe und Verpflichtung bedeuten.
Friedrichs Mahnung, mutig Verantwortung zu übernehmen, klingt daher wie eine säkulare Variante dessen, was die Kirche als "Verantwortung aus dem Glauben" beschreibt. So ist Republik in der Krise ein Mutmacher in unruhigen Zeiten: ein Essay, der Demokratie nicht als selbstverständlich hinnimmt, sondern als gemeinsame Aufgabe versteht.
Jörg Phil Friedrich: Republik in der Krise – Was eine lebendige Demokratie ausmacht, Claudius Verlag, München 2025, 156 Seiten, 20 Euro.
4. Geistliche Impulse: 250 Texte zum Innehalten
"Zeit, sich vom Göttlichen berühren zu lassen"
Angelika Krone und Imke Niedernolte präsentieren eine außergewöhnliche Sammlung spiritueller Texte, die sich für das Meditieren allein oder in Gruppen hervorragend eignen. Die 250 Texte kommen aus der langjährigen Meditationspraxis der Herausgeberinnen und stammen von ganz unterschiedlichen Autorinnen und Autoren, von Jakob Böhme bis Willigis Jäger – ein großer Reichtum an Perspektiven, Stilen und Bildern, der zum Innehalten und Nachdenken einlädt.
Anregend ist auch die Gestaltung: Jedem spirituellen Zitat ist ein Bibelvers zur Seite gestellt, sodass beide Texte sich gegenseitig beleuchten und vertiefen. So entsteht eine Verbindung zwischen persönlicher Meditation und den christlichen Wurzeln unserer Kultur, die den Lesern neue Impulse für ihr geistliches Leben gibt.
Das Buch ist sowohl für Anfängerinnen und Anfänger als auch für erfahrene Meditierende geeignet. Es unterstützt, sich aus dem Trubel des Alltags zu lösen, in die Stille einzutreten und eine persönliche Begegnung mit Gott zu erfahren. Die Texte regen zum Nachdenken an und laden zur Übung ein: Sitzen in der Stille, meditatives Gehen, gemeinsames Singen – die Sammlung macht die Kontemplation erfahrbar und begreifbar.
Angelika Krone und Imke Niedernolte: Zeit, sich vom Göttlichen berühren zu lassen – 250 Texte zum Innehalten, Claudius Verlag 2025, 208 Seiten, 24 Euro.
5. In Kontakt mit Gott: Gestalttherapie trifft Spiritualität
"Beten mit dem leeren Stuhl – Eine Anleitung"
Beten mit dem leeren Stuhl – auf den ersten Blick klingt das ungewöhnlich. Doch für alle, die ihr Beten vertiefen oder neu entdecken wollen, eröffnet Irene Leicht eine inspirierende und unkonventionelle Praxis.
Aus der Gestalttherapie stammt die Methode: Ein leerer Stuhl repräsentiert eine abwesende Person, mit der man sprechen oder einen Konflikt klären möchte. Überträgt man dies auf das Gebet, wird der leere Stuhl zu einem Ort, an dem man in Kontakt mit Gott tritt. Praktische Übungen zeigen einen klaren Weg, das eigene Beten bewusst zu gestalten. Wer offen ist für spirituelle Experimente oder seine Gebetspraxis vertiefen möchte, findet hier Impulse, um innerlich zur Ruhe zu kommen, das Herz zu öffnen und in Beziehung zu Gott zu treten.
Die christliche Mystikerin Teresa von Ávila (1515-1582) dient dabei als Leitfigur: Ihren Ansatz des inneren Betens verknüpft die Autorin mit ihren eigenen Erfahrungen und entfaltet das Beten als lebendige, persönliche Begegnung. Mit praxisnahen Übungen und einer klaren, einladenden Sprache ist das Buch eine wertvolle Hilfe für alle spirituell Interessierten, Betenden oder einfach Neugierigen, die ihr Beten ernst nehmen und neu beleben möchten.
Irene Leicht: Beten mit dem leeren Stuhl – eine Anleitung, Claudius Verlag 2025, 192 Seiten, 24 Euro.