Wir verlosen drei Mal zwei Karten für die Cavalluna-Vorstellung am Sonntag, 2. Februar 2025 um 17.30 Uhr in der Nürnberger Arena. Einfach an die Adresse sonntagsblatt@epv.de schreiben, warum man gerne die Show sehen möchte. Einsendeschluss ist Montag, 27. Januar 2025. Das Los entscheidet, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Das Gewinnspiel startet am Montag, 13. Januar 2025 um 06:00 Uhr und endet am Montag, 27. Januar 2024 um 23.59 Uhr (Durchführungszeitraum). Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Mitarbeitende des Evangelischen Presseverbands für Bayern e.V. und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn darf nicht entgeltlich weiterveräußert werden.

In den sozialen Medien von Sonntagsblatt (Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter) erfolgt die Teilnahme am Gewinnspiel durch Kommentieren des Gewinnspiel-Posts während des Durchführungszeitraums. Zusätzlich muss der Teilnehmer das Hashtag #sonntagsblatt in seinem Kommentar nennen.

Jeder Teilnehmer erklärt sich mit einer Veröffentlichung seines Social-Namens, auch im Falle des Gewinns, durch das Sonntagsblatt per Kommentar innerhalb des Gewinnspiel-Posts einverstanden. Das Sonntagsblatt ermittelt die Gewinner per Los und benachrichtigt diese innerhalb von 48 Stunden nach Ende des Gewinnspiels per Kommentar innerhalb des Gewinnspiel-Posts oder per privater Nachricht. Die Gewinner werden dabei aufgefordert, innerhalb einer genannten Frist ihre Kontaktdaten ordnungs- und wahrheitsgemäß über den in der Gewinnbenachrichtigung genannten Weg zu senden. Versäumt ein Gewinner nach erfolgter Benachrichtigung die fristgerechte Kontaktaufnahme zum Sonntagsblatt, verfällt sein Anspruch auf den Gewinn. Das Sonntagsblatt ist in diesem Fall berechtigt, einen anderen Teilnehmer als Gewinner zu bestimmen.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Zufallsverfahren ausgelost. Die Gewinner werden per E-Mail oder über Social-Media-Nachricht von uns kontaktiert und erklären sich hiermit einverstanden. In dieser Mail/Nachricht werden Sie aufgefordert, ihre persönlichen Daten ordnungs- und wahrheitsgemäß vollständig an online@epv.de zu melden, damit der Gewinn postalisch zugeschickt werden können.

Das Gewinnspiel wird ausgerichtet von Sonntagsblatt innerhalb des EPV und den Partnern des EMVD. Das Gewinnspiel steht in keinerlei Beziehung zu Facebook, Instagram oder andere Sozialen Medien. Die Social-Media-Kanäle stehen nicht als Ansprechpartner bezüglich dieses Gewinnspiels zur Verfügung.

Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu garantieren.

Der Datenschutz ist uns sehr wichtig. Die allgemeinen Datenschutzbestimmungen des Sonntagsblattes im EPV können Sie hier nachlesen.