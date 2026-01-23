Wenn Veit Kutzer über Musik spricht, tut er das mit einer Mischung aus fränkischer Bodenständigkeit, Selbstironie und erstaunlicher Tiefe. Seit 1989 ist er Gründungsmitglied, Sänger, Gitarrist und zentraler Texter der Fun-Metal-Band J.B.O. – einer Band, die sich bewusst für Humor im Heavy Metal entschieden hat und diesen Anspruch in dieser Besetzung seit 25 Jahren konsequent lebt. Mit dem inzwischen 15. Studioalbum "Haus of the Rising Fun" beweist Kutzer einmal mehr, dass Lachen eine hochkonzentrierte Form von Kunst sein kann.

"Lustig zu sein ist eine ernste Angelegenheit", sagt Kutzer – und bringt damit auf den Punkt, wie viel Arbeit hinter scheinbar leichtfüßigen Texten steckt. Humor funktioniere nicht nebenbei: "Wenn du die Leute zum Weinen bringst, bist du ein großer Künstler. Bringst du sie zum Lachen, bist du der Blödelrocker." Doch mit dieser Zuschreibung hat er längst Frieden geschlossen. Gerade Comedy im Metal verlange Präzision, Timing und musikalisches Können. Parodien wie "Woke on the Smater" – eine Neuinterpretation von Deep Purples "Smoke on the Water" – seien keine bloßen Textumdrehungen, sondern "neue Songs mit eigener Dramaturgie", die bewusst so arrangiert werden, dass sie juristisch wie künstlerisch Bestand haben.

Metal war die erste Liebe

Die Herausforderung besteht darin, dass die Musik am Ende "luftig" und "fröhlich" klingen muss; die harte Arbeit, die in den Arrangements und der Textdichtung steckt, soll für den Hörer unsichtbar bleiben, damit das Ergebnis nicht "bemüht" wirkt. Besonders deutlich wird dieser Anspruch bei komplexen Projekten wie dem Song "Metal was my first love", einer nahezu originalgetreuen Adaption des John Miles-Klassikers "Music", bei dem ein komplettes Orchesterarrangement auf nur zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug umgeschrieben wurde – eine Aufgabe, auf die Kutzer sichtlich stolz ist. Er und sein Bandkollege Hannes "G.Laber." Holzmann arbeiten akribisch an den Songs, da sie nicht nur den Anspruch haben, dass es dem Publikum gefällt, sondern dass sie selbst beim Spielen und Hören Freude an der Qualität ihrer Arbeit haben.

Was Kutzer heute besonders stolz macht, ist die Nachhaltigkeit von J.B.O. "Unser größter Erfolg ist, dass es uns nach 37 Jahren immer noch gibt." Auf Konzerten erlebt er, wie mehrere Generationen zusammenkommen: Fans, die J.B.O. seit den Neunzigern hören, stehen neben Kindern und Enkeln. "Jüngere Leute sagen mir: Mein Vater hat euch immer gehört." Diese Rückmeldungen berühren ihn sichtbar – sie zeigen, dass Humor nicht oberflächlich ist, sondern Menschen langfristig begleiten kann. "Da merke ich, dass das, was wir machen, vielen wirklich etwas bedeutet."

Musik machen als ein Geschenk

Für Kutzer ist Musikmachen kein Job im klassischen Sinn, sondern ein Privileg. "Es geht nicht besser", sagt er über das Zusammenspiel aus Live-Konzerten, Fanbegegnungen und kreativem Arbeiten. Musik sei für ihn Ausgleich, Beruf und Lebensform zugleich. Besonders live entstehe etwas Einzigartiges: "Du machst mit den Leuten gemeinsam Spaß – das ist wahnsinnig toll." Dass er davon leben kann, empfindet er nach wie vor als Geschenk.

Neben J.B.O. engagierte sich Kutzer jahrelang ehrenamtlich im Erlanger Verein "Klassikkultur", wo er als Projektleiter Konzerte organisierte. Dabei brachte er seine Erfahrung aus der Rock- und Metalszene ein – und lernte selbst viel dazu: über Organisation, Stadtpolitik, kurze Wege und kulturelle Netzwerke. "Es war sehr viel Arbeit für sehr wenig Geld – aber es hat mir Spaß gemacht." Die Verantwortung für die Konzerte am Dechsendorfer Weiher liegt künftig beim Verein "gVe Erlangen", was Kutzer die Möglichkeit gibt, sich wieder stärker auf seine Band zu konzentrieren.