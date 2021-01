Hoffnung für die Kunst

Von der "Kunst der Hoffnung" zur Hoffnung für die Kunst, die im Lockdown ist, weil sie als "nicht systemrelevant" gilt? Dafür reichen die 500 Euro vermutlich nicht aus, die es pro beteiligtem Künstler im Rahmen der Aktion gibt. Aber: Man hat die Kirchen ja dafür kritisiert, dass weiter Präsenzgottesdienste stattfinden, während alles rund um die Kultur, Museen, Galerien, Ausstellungen ruht. Da ist es ein nicht ganz unwichtiges Zeichen, wenn sich gerade jetzt die Kirche für die Kunst öffnet – ihre jüngere Schwester in Sachen Sinn- und Lebensdeutung.

Barraud hat familiäre Wurzeln in Frankreich, und er kann mit Lichtmess auch kulinarisch etwas anfangen: Französisch heißt das Fest "Chandeleur" ("Kerzenfest"). Es soll daran erinnern, dass Christus das Licht der Welt ist. Traditionell gibt es am 2. Februar in Frankreich Crêpes, denn die runde Form und die goldene Farbe der hauchdünnen Pfannkuchen erinnert an die Sonne. Und die lässt seit Weihnachten nun in zunehmender Geschwindigkeit die Tage immer länger werden.

Zu Lichtmess gibt es Crêpes

Um das Licht, das Leben und die Hoffnung kreisen auch die Arbeiten der beteiligten Künstlerinnen und Künstler.

Nicht nur für einen Gottesdienst, sondern für fast vier Wochen ist in der Münchner Lukaskirche eine Installation der Künstlerin Stefanie Unruh zu sehen (täglich 9 bis 17 Uhr). "Ich weiß nie, arbeite ich gerade oder nicht?" ist der Titel ihrer Arbeit. In eine Malerleiter gehängte Glühbirnen blinken diesen Satz als Morsecode. Viele Menschen im Corona-Homeoffice dürften mit ihm etwas anzufangen wissen. In Zeiten, in denen die Grenze zwischen "Produktionssphäre" und "Privatsphäre" mehr und mehr verschwimmt, gilt als erfolgreich, "wer – pausenlos – kreativ, flexibel, mobil und multikompetent tätig ist. Ein neues Sklaventum", so die Münchner Künstlerin.

Mehr Ökumene möglich

In Münchens "evangelischem Dom" finden bis auf Weiteres keine Präsenz-, sondern nur Videogottesdienste statt. Auch der Vernissage-Kunstgottesdienst zur Eröffnung mit Regionalbischof Christian Kopp am 2. Februar wird daher als Video im Internet übertragen.

Manchmal gehen Dinge sogar in der Kirche ganz schnell: Die Idee zu der Kunstaktion entstand Mitte Dezember im Kreis der evangelischen Kunstbeauftragten. Wenn die Museen zu sind, Gottesdienste aber erlaubt, sagt Helmut Braun, Leiter des landeskirchlichen Kunstreferats, dann liege es doch nahe, Kunstgottesdienste anzubieten.

"Ich finde es toll, dass sich die Kirchen für die Kunst öffnen", sagt Stefanie Unruh. "Es ist fatal für uns Künstler", dass Galerien und Museen geschlossen seien, Ausstellungen verschoben würden. Unruh ist keine Unbekannte in der bayerisch-evangelischen Kunst-und-Kirche-Szene: Von ihr sind die großformatigen Fotoschichtungen im Foyer des neuen Landeskirchlichen Archivs in Nürnberg, die wie Gemälde wirken, obwohl sie aus collagierten Fotografien bestehen.

Einfach und nachahmenswert

Es sind auch sonst ein wenig die "üblichen Verdächtigen": Nicht weniger als vier kirchliche Kunstpreisträger der letzten Jahre sind unter den 17 beteiligten Künstlern – Meide Büdel (Nürnberg), Lutzenberger + Lutzenberger (Bad Wörishofen), Gerhard Mayer (Nürnberg) und Gerhard Rießbeck (Bad Windsheim). Nicht nur sie sind "Künstler, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben", wie Braun sagt. Möglichst einfach machbar sollte es sein: Eine schon existierende Arbeit mit Bezug zu den Themen "Licht" und "Leben" bat man die Künstler in die Gemeinde mitzubringen, um diese im Rahmen einer Dialogpredigt oder Bildinterpretation vorzustellen.

Brauns Kunstreferat vermittelt die Künstler, will sich aber nicht einmischen, wie die einzelnen Gemeinden mit dem Corona-Schutz umgehen. "Aber wir empfehlen dringend, nach Möglichkeit alles zu filmen, zu dokumentieren und ins Netz zu stellen", sagt Braun, der nicht nur hofft, dass die Sache nachwirkt, sondern auch Nachahmer findet – am besten ökumenisch. Das hat nun in der Kürze der Zeit nur in Würzburg geklappt. In der katholischen Kirche gibt es zwar mehr Stellen und mehr Geld für die Kunst. Neben der Kunstvermittlung in die Diözesen hinein gibt es eine eigene Künstlerseelsorge. Aber starke Strukturen sind vielleicht gelegentlich auch etwas schwerfälliger.