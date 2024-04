Josef Rampl, Geschäftsführer des Bayerischen Müllerbunds, ist fasziniert von den strengen jüdischen Speisegesetzen. Die Lebensmittelherstellung wird in Israel von Rabbinern überwacht wird. Diese extra dafür ausgebildeten Rabbiner heißen Maschgiach und sie entscheiden, ob ein Lebensmittel koscher ist - also frei von im Judentum verbotenen Substanzen oder Zusätzen. An Pessach vergeben sie sogar ein spezielles Zertifikat, das die Nahrungsmittel als "koscher für Pessach" kennzeichnet.

"Die erste Lebensmittelüberwachung der Welt", nennt Müller Rampl dieses Vorgehen schmunzelnd. Bayerische Müller und ihre israelischen Kollegen besuchen sich regelmäßig. Auf ihrer letzten Reise nach Israel haben sie alles über Matzen und Matzenmehl gelernt, die am jüdischen Pessach eine besondere Bedeutung haben.

Was Juden an Pessach nicht essen dürfen

Alles, was aus Sauerteig oder Hefeteig besteht wie Kuchen, Pizzateig oder auch Bier, ist an diesem Feiertag strengstens verboten. In Israel ist es einfach, die religiösen Speisegesetze einzuhalten, denn es gibt kein Brot. In Deutschland, das bekannt ist für seine Vielfalt an Broten, ist es dagegen schwierig.

Doch auch in Bayern gibt es Rabbiner, die darauf achten, welche Lebensmittel "koscher für Pessach" sind. Der Münchner Maschgiach Rabbiner David Nussbaum arbeitet beim einzigen koscheren Lebensmittelgeschäft in München. Dort gibt es Matzemehl zu kaufen, aber auch fertige Matzen.