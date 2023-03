Die Überlieferung der Evangelienschriften zum genauen Todesdatum Jesu ist nämlich widersprüchlich. Die Synoptiker - die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas - verstehen das Abendmahl als rituelles Sedermahl am Vorabend von Pessach - also am 14. Nisan. Die Kreuzigung hätte demnach am Nachmittag des jüdischen Hauptfeiertags Pessach (15. Nisan) stattgefunden - was als eher unwahrscheinlich gilt.

Plausibler sind die Angaben von Johannes, der das Pessachfest im Todesjahr Jesu auf einen Sabbat fallen lässt. Damit wäre zwar das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern kein Pessach-Sedermahl gewesen, aber eine Hinrichtung hätte am Vortag des Festes durchaus stattfinden können. Moderne Historiker favorisieren deshalb die Angaben von Johannes.

Vom Computus zum Computer

Eigentlich erscheint es seit Nicäa recht simpel, den Ostertermin zu bestimmen: Es ist schlicht der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond nach der Frühjahrs-Tagundnachtgleiche. Nur: Will man das Osterdatum im Voraus berechnen, tun sich - jedenfalls ohne Computer - höchst komplexe Schwierigkeiten auf.

Bevor die Mathematik zu einer freien Wissenschaft wurde, arbeitete sie sich im Mittelalter fast ausschließlich am "Computus paschalis", der Berechnung des Osterdatums, ab. Erst dem mathematischen Genius Carl Friedrich Gauß (1777-1855) gelang es im Jahr 1800, das Problem in einen komplexen, aber übersichtlichen Satz algebraischer Formeln zu verpacken.

Genau genommen handelt es sich um zwei unterschiedliche Formelsätze, die Gauß entwickeln musste. Denn als wäre die Sache nicht schon schwierig genug, gibt es seit der Kalenderreform von Papst Gregor zwei unterschiedliche Osterfesttermine in der Christenheit, weil die orthodoxen Kirchen (außer in Finnland) zur Berechnung des Ostertermins am Julianischen Kalender festgehalten haben.

Dabei beziehen sich die Orthodoxen in ihrer Terminfindung durchaus auf das jüdische Pessach - allerdings in negativer Weise, so wie es das Konzil von Nicäa wollte: Ostern muss stets nach dem jüdischen Pessach stattfinden.