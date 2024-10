70 Kulturschaffende aus den Philippinen kommen nach den Worten von Karina Bolasco, Leiterin des literarischen Programms, nächstes Jahr auf die Frankfurter Buchmesse. "Wir haben eine einmalige Mischung von Kulturen aus indigenen, südostasiatischen, spanisch-kolonialen und US-amerikanischen Einflüssen", sagte sie. Auf den Philippinen würden 135 Sprachen gesprochen. In der Vergangenheit sei im Verlagswesen die Sprache Englisch dominant gewesen, seit den 1990er Jahren werde auch mehr Literatur in der zentralphilippinischen Sprache Tagalog veröffentlicht. Im vergangenen Jahr seien auf den Philippinen knapp 10.300 Titel veröffentlicht worden, darunter Kinderbücher, Krimis, Liebesromane, Comics, Graphic Novels und Gedichte.

In dem 2.000 Quadratmeter großen Pavillon der Philippinen auf der Buchmesse werde es Lesungen, Podiumsdiskussionen, Vorträge und interaktive Ausstellungen geben, sagte der Kurator Patrick Flores. Diese würden der Rolle der Literatur als Katalysator für den sozialen Wandel nachgehen und Verbindungen zwischen historischen und aktuellen Themen aufzeigen. Über ihren Auftritt in Frankfurt hinaus werden die Philippinen ein viertägiges Kulturprogramm mit dem Titel "In the air" in Heidelberg und Wilhelmsfeld veranstalten, wo der Nationalschriftsteller José Rizal in den 1880er Jahren den Roman "Noli Me Tangere" schrieb.

Der Ehrengast Philippinen präsentiere eine große kulturelle Vielfalt, kündigte der Buchmessen-Direktor Juergen Boos an. Jede der 7.641 Inseln habe eine Geschichte zu erzählen. Die Literatur des Landes mit 109 Millionen Einwohnern sei in Deutschland noch unbekannt. Philippinen wird der zweite Ehrengast aus Südostasien auf der Frankfurter Buchmesse nach Indonesien 2015 sein.