Seine Münchner Jahre prägen auch sein Privatleben. 1905 heiratet er Katia Pringsheim, deren Familie jüdisch geprägt ist. 1914 kauft die Familie Mann schließlich ein eigenes Haus in der Poschingerstraße im Herzogpark. Das stattliche Anwesen mit Garten und Kastanienallee bekommt bald den Spitznamen "Zaubergarten".

München bleibt für Mann aber immer ein ambivalenter Ort. Er liebt das bayerische Voralpenland, die Literaturkreise und alte Freundschaften, aber scheut sich auch nicht, die Stadt zu kritisieren. 1926 formuliert er in der Münchner Tonhalle eine bittere Abrechnung mit dem Münchner Kulturbetrieb. Die Stadt reagiert und gründet einen Literarischen Beirat, beruft Thomas Mann in dieses Gremium und initiiert auf seine Anregung hin sogar 1928 einen städtischen Dichterpreis. 1929 feiert München dann seinen ersten Nobelpreisträger. Mann hatte ihn für die "Buddenbrooks" erhalten – seinen Debütroman, der zwischen 1897 und 1900 in München entsteht.

Auf Spaziergang mit Dirk Heißerer

Die Spuren Thomas Manns im Münchner Leben erschließt hier seit Jahren Literaturhistoriker Dirk Heißerer. Er bietet literarische Spaziergänge an, die Titel wie "Thomas Mann in München" oder "Der Tod in Venedig – Schreiborte und Schauplätze" tragen. In seinem Buch "Im Zaubergarten. Thomas Mann in Bayern" führt Heißerer zu allen Stationen: von den ersten Schwabinger Wohnungen über das Haus im Herzogpark bis zu den Sommerfrische-Orten am Starnberger und Tegernsee. Diese literarische Topographie zeigt, wie eng Leben und Werk bei Thomas Mann verwoben waren – an jedem Ort, an dem er wohnte oder reiste, spiegeln sich seine Romangestalten und Gedanken.

Publizistisch hat Mann aber wenige Freunde in der Stadt. Gerade die "Münchner neueste Nachrichten", bis zur Einstellung 1945 die größte Tageszeitung in Süddeutschland und Vorgänger der heutigen "Süddeutschen" stellt sich bereits ab 1925 gegen ihn auf und führt eine publizistische Kampagne gegen ihn. Gerade der spätere Präsident der Reichsschrifttumskammer Hanns Johst, ehemaliger Mann-Bewunderer, erklärt ihn schon vor 1933 zum Systemfeind.

"Wo ich bin, ist Deutschland!"

1933 bricht für die Manns eine neue Zeit an. Noch im Februar hält Thomas Mann im Auditorium maximum der Universität München eine Wagner-Rede – danach zieht es die Familie zuerst nach Frankreich und in die Schweiz, schließlich in die USA ins Exil. Ihr Haus in München wird im April von der Bayerischen Politischen Polizei durchsucht und beschlagnahmt.

Am Tag der Bücherverbrennung wird Thomas Mann aus dem Münchner Literaturbeirat ausgeschlossen. München, das ihm lange Kultur geboten hatte, war auf einmal ein Ort der Gefahr. Auch wenn Mann von Amerika aus mit Nazi-Deutschland schwer ins Gericht geht, bleibt er doch so etwas wie ein trotziger Patriot: Auf die Frage eines Reporters, ob er das Exil als Last empfinde, antwortet er: "Wo ich bin, ist Deutschland! Ich trage meine Kultur in mir und betrachte mich nicht als gefallenen Menschen".

Thomas Mann wendet sich in den USA der unitarischen Kirche in Kalifornien zu, die ihre spirituellen Überzeugungen aus mehreren Religionen schöpft. Mann lässt hier sogar seine vier Enkel taufen.