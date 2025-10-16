Wer einen geliebten Menschen verliert, dem ist selten nach Lachen zumute. Viele ziehen sich zurück und meiden den Kontakt zu anderen. Doch manch einer sucht in der Trauer auch Zerstreuung – allein oder in Gemeinschaft.

Diese sieben deutschen Filme gehen Sterben, Tod und Trauer mit großem Einfühlungsvermögen an und würzen sie zugleich mit Humor und Situationskomik. Die Protagonisten finden alle ihren eigenen Weg durch die Trauer – mit Irrwegen, Umwegen und Sackgassen.

1. Mariengraben (2024)

"Wollen Sie sterben oder einfach nur nicht leben?" fragt Helmut (Edgar Selge), der knorrige alte Witwer, seine junge Reisegefährtin Paula (Luna Wedler). Paulas Gedanken kreisen ständig um den Tod ihres kleinen Bruders. Sie macht sich Schuldvorwürfe und findet keine Freude mehr am Leben. Der unerwartete gemeinsame Roadtrip nach Südtirol wird beide verändern – nachdem sie so manche skurrile Situation gemeistert haben.

Ein echter Wohlfühlfilm mit Weinen und Lachen, der Mut zum Weiterleben macht.

Verfügbarkeit: Kostenpflichtig ausleihbar bei verschiedenen Streamingdiensten.