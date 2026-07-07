Die Hitzewelle ist vorbei, Deutschlands WM-Traum geplatzt – und plötzlich bleibt wieder Zeit für gemütliche Abende auf dem Sofa. Wer jetzt nicht endlos durch Netflix, Disney+, Prime Video oder die ZDFmediathek scrollen möchte, findet hier sechs Streaming-Tipps, die mehr bieten als bloßen Zeitvertreib: spannende Thriller, überraschende Reality, kluge Gesellschaftssatire und berührende Geschichten, die teilweise noch lange nach dem Abspann nachwirken.

1. Push (ZDFmediathek/Disney+)

Diese Serie sollte eigentlich Pflichtprogramm für alle sein, die über Gesundheitspolitik und die Zukunft der Pflege entscheiden.

"Push" begleitet Hebammen im Alltag eines Krankenhauses. Die Geschichten sind zwar fiktiv, wirken aber erschreckend realistisch. Zwischen Geburten, Notfällen und emotionalen Ausnahmesituationen versuchen die Hebammen, ihrem Beruf mit großer Empathie gerecht zu werden – obwohl Personalmangel, Überstunden und psychische Belastung längst zum Alltag gehören.

Die Serie zeigt eindrucksvoll, wie viel Verantwortung Hebammen tragen und mit welcher Leidenschaft sie ihren Beruf ausüben. Gerade angesichts der anhaltenden Debatten über Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen ist "Push" aktueller denn je.

2. Good American Family (Disney+)

Wer gerne miträtselt und True-Crime-Geschichten mag, sollte "Good American Family" nicht verpassen. Die Serie mit Ellen Pompeo ("Grey's Anatomy") basiert auf einem echten, bis heute kontrovers diskutierten Kriminalfall.

Eine amerikanische Familie adoptiert die kleinwüchsige Natalia aus einem ukrainischen Waisenhaus. Zunächst scheint sie ein ganz normales achtjähriges Mädchen zu sein. Doch schon bald häufen sich merkwürdige Vorfälle. Die Adoptivmutter ist schließlich überzeugt, Natalia sei in Wahrheit eine erwachsene Frau, die sich als Kind ausgibt. Hat sie tatsächlich die Familie manipuliert – oder steckt etwas ganz anderes hinter der Geschichte?

Die Serie spielt geschickt mit den Perspektiven und sorgt dafür, dass man kaum weiß, wem man glauben soll. Gerade weil der Fall real ist, lohnt es sich, nach dem Finale auch die tatsächlichen Hintergründe zu recherchieren.

3. Don't Worry Darling (Prime Video)

Auch wenn der Film bereits 2022 erschienen ist, gehört "Don't Worry Darling" noch immer zu den spannendsten Thrillern der vergangenen Jahre. Florence Pugh und Harry Styles spielen ein Ehepaar in einer perfekt wirkenden Vorstadtsiedlung der 1950er-Jahre.

Während die Männer für das geheimnisvolle "Victory Project" arbeiten, verbringen die Frauen ihre Tage als scheinbar glückliche Hausfrauen. Doch Alice beginnt als Einzige, die heile Welt zu hinterfragen – und bringt damit ein Geheimnis ans Licht, das alles verändert.

Der Film verbindet beeindruckende Ästhetik mit Spannung und einer kritischen Auseinandersetzung mit traditionellen Geschlechterrollen.

4. A Million Dollar Secret (Netflix)

Wer Reality-Shows mag, aber genug von toxischen Beziehungen und Dauerstreit hat, sollte "A Million Dollar Secret" ausprobieren.

Zwölf Menschen ziehen gemeinsam in eine Villa. Jede Person erhält zu Beginn eine Holzkiste – doch nur in einer befindet sich eine Million US-Dollar. Die Aufgabe des oder der Glücklichen: das Geheimnis möglichst lange vor den anderen verbergen. Wird die Person beim täglichen Voting enttarnt, scheidet sie aus und das Geld wandert weiter.

Durch geheime Missionen und Teamaufgaben geraten die Kandidat:innen immer wieder unter Verdacht. Gerade die psychologischen Dynamiken machen die Show überraschend spannend und heben sie von vielen anderen Reality-Formaten ab.

5. Zoomania 1 & 2 (Disney+)

Der erste Teil von "Zoomania" war vor einigen Jahren bereits einer der erfolgreichsten Familienfilme und auch der zweite Teil ist sehr sehenswert für Groß und Klein. Die besten Filme für die ganze Familie sind die, die auch ein paar Witze mit zweiter Ebene enthalten, die dann nur die Erwachsenen verstehen, die Kinder noch nicht. Auf diese wartet man bei den "Zoomania"-Teilen nicht lange.

Im ersten Teil kämpft die Häsin Judy Hopps dafür, als Polizistin ernst genommen zu werden, obwohl in der Metropole "Zoomania" eigentlich große Raubtiere für diesen Beruf vorgesehen sind. Hinter der Geschichte stecken Themen wie Vorurteile, Diskriminierung und strukturelle Benachteiligung.

Der zweite Teil entwickelt diese Gedanken weiter und zeigt, dass selbst scheinbar offene und tolerante Gesellschaften blinde Flecken haben können. Trotz dieser ernsten Themen bleiben beide Filme witzig, rasant und ausgesprochen unterhaltsam – auch ohne Kinder.

6. Ladies First (Netflix)

Was wäre, wenn sich die Geschlechterrollen plötzlich komplett umkehren würden? Genau mit dieser Idee spielt die Komödie "Ladies First".

Nach einer Ohnmacht wacht ein sexistischer Chef in einer matriarchalen Welt auf. Plötzlich erlebt er selbst, wie Frauen Männer herablassend behandeln, belächeln und auf ihr Äußeres reduzieren. Genauso, wie er es zuvor getan hat.

Zwar ist die Grundidee nicht unproblematisch, weil den Frauen toxisches Verhalten einfach zugeschrieben wird. Dennoch funktioniert der Film als unterhaltsame Satire und hält eingefahrenen Rollenbildern auf humorvolle Weise den Spiegel vor.