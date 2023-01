Das Stadtarchiv Nürnberg hat eine Fotosammlung mit über einer Million Aufnahmen und sorgt mit Ausstellungen dafür, dass diese in der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Kunsthistorikerin Ruth Bach-Damaskinos ist seit 2009 Sachgebietsleiterin für das Bild-, Film- und Tonarchiv am Stadtarchiv in Nürnberg. Im Interview spricht sie über den Reiz, in einem Archiv zu arbeiten – und die Herausforderungen, die damit verbunden sind.

Das Stadtarchiv Nürnberg verfügt über eine ausgesprochen große Fotosammlung. Wie kam es dazu?

Bach-Damaskinos: Das hat historische Gründe. In der Stadtverwaltung wurde schon in den 1890er Jahren damit begonnen, das Bauwesen fotografisch zu dokumentieren. Diese Bilder wurden beim Hochbauamt gesammelt. Teilweise arbeiteten dort drei bis vier Fotografen und es gab ein eigenes Fotolabor. Als der Bereich 1994 aufgelöst wurde, ging die Fotosammlung an das Stadtarchiv Nürnberg.

Wie hat sich die Arbeit in den Archiven mit Blick auf die Digitalisierung verändert?

Bach-Damaskinos: Das ist ein wichtiges Thema, denn nicht nur Bilder, sondern auch die Schriftquellen werden für die Langzeitarchivierung digitalisiert. Wir haben hier im Archiv einen eigenen Fachbereich, der sich nur mit der Thematik Digitalisierung auseinandersetzt. Inzwischen liegen viele Dokumente und Bilder nur noch digital vor. Wir bemühen uns darum, das analoge Material zu digitalisieren. Das ist nicht ganz einfach, denn wir haben ja auch Material wie Glasplatten-Negative, die noch aus dem 19. Jahrhundert stammen.

Arbeitet das Stadtarchiv mit Fotografinnen und Fotografen zusammen? Oder was sammeln Sie?

Bach-Damaskinos: Wir haben eine eigene Fotowerkstatt am Stadtarchiv. Unsere Deren Hauptaufgabe besteht in der Digitalisierung und Langzeitarchivierung und in der Bearbeitung von Kunden-Aufträgen. Aber die Fotografen betreiben auch Stadtbild-Fotografie, das heißt, sie gehen hinaus und fotografieren Veränderungen im Stadtbild. Wir beobachten, was sich in der Stadt verändert, werten dazu Zeitungen aus und machen dann unsere Kollegen darauf aufmerksam, und dann dokumentieren die Kollegen das fotografisch.

Kaufen Sie auch Bilder an?

Bach-Damaskinos: Es kommen auch Fotografen auf uns zu und fragen, ob wir Interesse haben, ihr Archiv oder einzelne Arbeiten anzukaufen. Und wir arbeiten mit Amateurfotografen zusammen, so beispielsweise mit Claus Baierwaldes, der die Architektur der 1950er und 1960er Jahre dokumentiert und uns seine Bilder übergeben hat. Was den Ankauf anbetrifft, sind wir stark von unserem Etat abhängig. Das heißt, ich kann nicht immer so ankaufen, wie ich mir das vorstelle.