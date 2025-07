Der Deutsche Evangelische Frauenbund (DEF), Landesverband Bayern, sieht in der rasanten Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) sowohl große Herausforderungen als auch Chancen für Frauen. In einer aktuellen Stellungnahme warnt der Verband vor der Gefahr, dass bestehende Geschlechterungleichheiten durch KI verstärkt werden könnten – etwa durch diskriminierende Algorithmen oder den Verlust frauenspezifischer Arbeitsplätze.

"KI ist nicht neutral – sie wird von Menschen gemacht", so der Frauenbund. Nur 26 Prozent der Beschäftigten in KI-Berufen seien Frauen, was dazu führe, dass weibliche Perspektiven in der Entwicklung oft unterrepräsentiert seien. Der Verband fordert daher mehr Sichtbarkeit und Förderung von Frauen in technischen Berufen sowie eine diversitätsbewusste Gestaltung von Datensätzen und Algorithmen.

Besonders kritisch sieht der Verband die Auswirkungen von KI auf Meinungsbildung, Datenschutz und Arbeitsmarkt. So könnten etwa Desinformationskampagnen gezielt gegen Politikerinnen und Aktivistinnen eingesetzt werden. Auch die Gefahr von Deepfake-Pornografie und der Verlust von Büroarbeitsplätzen, in denen viele Frauen tätig sind, bereite Sorge.

Gleichzeitig betont der Verband die Potenziale von KI: Sie könne zur Förderung von Geschlechtergerechtigkeit beitragen, etwa durch objektivere Bewerbungsverfahren oder transparente Gehaltsanalysen. Auch im Ehrenamt und in der Unterstützung älterer Menschen biete KI neue Möglichkeiten.

Der DEF ruft dazu auf, KI-Kompetenz generationenübergreifend und geschlechtergerecht zu fördern.