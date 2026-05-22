Am morgigen 23. Mai wird in Deutschland zum ersten Mal der sogenannte "Ehrentag" gefeiert – ein bundesweiter Mitmachtag zum Geburtstag des Grundgesetzes. Hinter der Aktion steckt eine Idee, die aktueller kaum sein könnte: Demokratie soll nicht nur diskutiert, sondern erlebt werden.

Initiiert wurde der Ehrentag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit der Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Unter dem Motto "Für dich. Für uns. Für alle." finden in ganz Deutschland Aktionen statt, bei denen Menschen gemeinsam anpacken, sich begegnen und sich für ihre Umgebung engagieren.

77. Geburtstag des Grundgesetz

Dass der Ehrentag ausgerechnet am 23. Mai stattfindet, ist kein Zufall: An diesem Tag wurde 1949 das Grundgesetz verkündet. Zum 77. Geburtstag der deutschen Verfassung soll nun sichtbar werden, was Demokratie im Alltag bedeutet – nämlich Mitgestaltung, Zusammenhalt und Beteiligung.

Dabei geht es nicht nur um klassische Ehrenämter. Bundesweit gibt es ganz unterschiedliche Aktionen: gemeinsame Müllsammelaktionen, Nachbarschaftsfeste, offene Musik- und Kulturangebote, Sportturniere, Vorleseaktionen, Stolperstein-Reinigungen oder Projekte für Senior:innen und Familien. Vieles davon kann spontan besucht oder ausprobiert werden.

Ehrentag soll Tradition werden

Auf der Plattform ehrentag.de kann man gezielt nach Aktionen in der eigenen Region suchen. Über einen Engagement-Finder lassen sich Angebote nach Ort, Interessen, Zielgruppen oder Barrierefreiheit filtern. So wird sichtbar, wie vielfältig Engagement in Deutschland eigentlich ist – von kleinen Nachbarschaftsprojekten bis zu großen Gemeinschaftsaktionen.

Der Ehrentag soll übrigens keine einmalige Aktion bleiben. Ziel der Initiator:innen ist es, daraus langfristig eine neue Tradition rund um den Geburtstag des Grundgesetzes zu machen. Denn die Botschaft dahinter ist klar: Demokratie lebt nicht nur von Wahlen oder politischen Debatten, sondern vor allem von Menschen, die sich füreinander einsetzen.