Soziale Medien verändern sich ständig: Neue Funktionen, Trends und Formate entstehen gefühlt im Wochentakt. Da am Laufenden zu bleiben, ist gar nicht so leicht.

Erschwerend kommt hinzu, dass Plattformen wie Instagram ihren Algorithmus regelmäßig anpassen. Wer sich nicht an die Neuerungen anpasst, wird oft weniger geklickt und vor allem weniger ausgespielt.

Im Folgenden stellen wir drei wichtige Updates vor, die Instagram in der Vergangenheit durchgeführt hat und die 2026 besonders relevant sein könnten.

1. Karussell-Posts 2026: So erzielst du mehr Klicks und Interaktion

"Wir brauchen mehr Videos, Reels sind im Trend" – diesen Satz hört man immer noch häufig. Ganz aktuell ist er allerdings nicht mehr. Natürlich funktionieren Videos weiterhin gut, sowohl auf TikTok als auch auf Instagram.

Aber: Ende 2025 bzw. Anfang 2026 schneiden Karussell-Posts tatsächlich deutlich besser ab als Reels. Sie werden häufiger ausgespielt, öfter geklickt und mehr geliked.

Entscheidend ist dabei die Qualität des Inhalts. Nutzer:innen müssen Lust haben, weiterzuwischen und auch bei den hinteren Slides zu verweilen.

Das bedeutet, dass text- und inhaltsbasierte Beiträge wieder stark gefragt sind – übrigens auch auf TikTok.

Wichtig ist außerdem ein modernes, aber klares und gut strukturiertes Design. Ideal sind zwei Schriftarten: eine auffällige, moderne und eine ruhigere, gut lesbare.

Tipp: Alte Reels lassen sich hervorragend recyceln. Der Inhalt kann problemlos in Karussell-Posts umgewandelt und neu aufbereitet werden.

2. Stories reposten: Neue Funktion für mehr Reichweite nutzen

Auf dieses Update haben viele gewartet. Neben Bildern und Reels können nun auch Stories anderer Personen in der eigenen Story geteilt werden. Früher war das nur möglich, wenn man selbst in der Story markiert wurde. Jetzt kann grundsätzlich jede öffentliche Story repostet werden.

Wie wir Instagram kennen, wird genau das vom Algorithmus belohnt: Profile, deren Stories häufig geteilt werden, erhalten mehr Reichweite. Es lohnt sich also, die eigenen Follower:innen aktiv dazu zu motivieren, eure Stories zu reposten.

Ausnahme: Stories von privaten Profilen können weiterhin nicht geteilt werden.

3. Geplante Instagram-Updates 2026: Story-Planung und automatische Stimmübersetzung

Neben den bereits eingeführten Neuerungen gibt es auch Updates, die sich aktuell noch in der Testphase befinden oder noch nicht überall verfügbar sind.

Dazu gehört beispielsweise die Vorplanung von Stories, was eine enorme Erleichterung für alle darstellt, die Social Media beruflich nutzen. Diese Funktion würde nicht nur Zeit sparen, sondern vermutlich auch dazu führen, dass Stories insgesamt häufiger genutzt werden.

Eine besonders spannende Neuerung ist die angekündigte automatische Stimmübersetzung in Videos. Damit könnten Inhalte in andere Sprachen synchronisiert werden, ohne dass die eigene Stimme verloren geht. So könnten Menschen aus anderen Ländern Videos problemlos konsumieren. Ob man seine Stimme dafür nutzen und in KI-Systeme einspeisen möchte, bleibt allerdings eine sehr individuelle Entscheidung.

Ebenfalls geplant ist eine Funktion, mit der neue Follower:innen automatisch eine Begrüßungsnachricht erhalten. So kann man sie direkt willkommen heißen und sich ihnen vorstellen. Das stärkt von Anfang an die Beziehung zur Community – ein Aspekt, der in den sozialen Medien aktuell wieder stark an Bedeutung gewinnt.

Fszit: Erfolgsstrategien für Instagram 2026

Bei Instagram werden 2026 vor allem gute Inhalte, klare Kommunikation und echte Interaktion belohnt. Wer bereit ist, Formate anzupassen, Inhalte sinnvoll weiterzuverwenden und die Community aktiv einzubinden, hat auch in Zukunft gute Chancen, Reichweite zu erzielen.

Nicht jeder Trend muss mitgemacht werden, aber es ist entscheidend, die wichtigsten Entwicklungen im Blick zu behalten, um sichtbar zu bleiben.