Die Jury hatte es nicht leicht: Für den Lagois Fotopreis 2025 wurden knapp 100 Arbeiten eingereicht. "Die Themen Armut und Reichtum fotografisch zu ergründen, ist eine Herausforderung, denn bei unserer Fragestellung geht es den meisten Fotograf*innen darum, den porträtierten Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und dennoch sozialkritische Botschaften zu transportieren”, erklärte Kuratorin Rieke C. Harmsen.

Die eingereichten Fotoreportagen zeigten eine große Bandbreite in der Themenwahl und stammen aus aller Welt. Zu den eingereichten Arbeiten gehören Porträtserien von Menschen, die die Schere zwischen Armut und Reichtum offenbaren, Reportagen über die Macht des Geldes ebenso wie differenzierte Analysen einzelner Themen wie z.B. den Umgang mit Obdachlosen oder das Thema Bürgergeld. "Einige Themen erschließen sich erst nach dem zweiten Blick und entfalten dann ihre volle Kraft”, so Harmsen.

Die Jury, zu der unter anderem der Fotografieprofessor Oliver Kussinger, die Fotografin Sandra Weller und der Schirmherr, Regionalbischof Thomas Prieto-Peral, gehören, haben aus den Einsendungen eine Shortlist erstellt. Die Preisträger*innen für den Fotopreis und den Jugend-Fotopreis stehen schon fest, werden aber erst bei der Preisverleihung im Oktober offiziell verkündet.



Shortlist Profifotograf*innen

Below, Tom von: Hometown Heroes – Porträtserie im Libanon

Binder, Toby: 053Kids – Langzeitdokumentation Jugendlicher in Belfast

Bertrams, Nathalie: The Silent Killer – Goldabbau in Südafrika

Chatard, Daniel: Äquator der Ungleichheit – Gesellschaftliche Unterschiede

Discherl, Caro: Pflegeheim – Fotoreportage aus Einrichtung

Dörning, Boris: Doppelmoral – Wohnumgebungen

Ebner, Sophia: Alte Schafe – Fotoreportage eines Schäfereibetriebs

Höhne, Frenzy: Auslage – Aktionismus mit Plakaten

Hossain, Muhammad Amdad: Flood Crisis - Überschwemmungen

Janczek, Martin: Arbeitskampf – Demos im Ruhrgebiet, Stahlarbeiter

Jansen, Kathrin: Biodivers – Porträtserie von Menschen in der Natur

König, Karsten: Dresdener Reichtum – Porträtserie aus dem Alltag einer Stadt

Krause, Astis: Was bleibt – Gruppenarbeit, Thema Bürgergeld

Lim, Diana: Nebel - Krankheit, Gesundheit als Reichtum

Miserendino, Cataldo: Armut – Eindrücke aus Palermo, Senegal

Neumann, Stephanie: Was bleibt – Gruppenarbeit, Mann in Trailer

Otto, Julia: Was bleibt – Gruppenarbeit zum Thema Bürgergeld

Pinzi, Chantal: Shred the Patriarchy – LGBTQ und Frauen

Weible, Eberhard: Temporäre Behausungen

Wiedenroth, Björn: Das Licht der Höfe – Innenhöfe in Georgien

Shortlist Nachwuchs – Jugendpreis

Habaal, Yasmin: Die Zabbaleen – Müllsammler in Kairo

Meyer + Vogt: Geld – Selbstporträts

Rubner, Claudia: Gambling away – Unterwasserbilder von Spieler*innen

Schmidt, Julia: Pflegeheim – Porträtbilder von Menschen in Pflege

Scholten, Karl: Landwirtschaft

Agemar, Melina: Sozialer Reichtum



Das Stipendium ging an Hannah Schlegel für ihre Arbeit über Menschen ohne Obdach in Köln. Die Preisverleihung mit den Preisträger*innen findet am Mittwoch, 29. Oktober 2025 um 16 Uhr in der Halle 7A auf der Bühne auf der ConSozial in Nürnberg statt. Die Ausstellung "Was macht uns reich?” wird im Anschluss an die Preisverleihung eröffnet und kann von Interessenten in ganz Deutschland ausgeliehen werden.

Schirmherr des Lagois Fotowettbewerbs ist der evangelische Regionalbischof von Schwaben und Altbayern, Thomas Prieto-Peral. Kooperationspartner sind die GLS Bank, die Evangelische Jugend in Bayern (ejb), Mission EineWelt, die Diakonie Bayern, die Kongressmesse der Sozialwirtschaft "ConSozial” und das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Medienpartner ist sonntags.bayern.