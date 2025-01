Armut schränkt das Leben der Betroffenen stark ein. Was dabei oft vergessen wird, sind die politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen auf ein Land. Doch welchen Einfluss hat Armut genau und gefährdet sie unsere Demokratie?

Was ist Armut?

Armut bedeutet, dass Menschen nicht über die Teilhabemöglichkeiten verfügen, die in einer Gesellschaft als normal gelten, und gleichzeitig unter materiellem Mangel leiden. Soziale Ausgrenzung und Diskriminierung sind häufig die Folge.

Ein erhöhtes Armutsrisiko haben häufig gesellschaftlich benachteiligte Gruppen wie Alleinerziehende, Menschen mit Migrationshintergrund, Alleinlebende oder ältere Frauen.

Auch die Region spielt eine Rolle: So ist die Armutsquote in Ostdeutschland im Vergleich zu Westdeutschland in den neuen Bundesländern höher.

Folgen der Armut: Gefahr für die Demokratie

Menschen in Armut haben einen eingeschränkten Zugang zu Bildung und Kultur, ihre sozialen Netzwerke sind oft schwach. Zukunftsängste, Hilflosigkeit und Perspektivlosigkeit prägen ihr Leben. Die Gesellschaft wird zunehmend von immer größeren Unterschieden geprägt, es kommt zu einer sozialen Spaltung.

Dies kann extremistisches Denken fördern und damit die Demokratie gefährden. Armut ist nur einer von vielen Faktoren, die einen Nährboden für demokratiefeindliche und rechtsextreme Parteien bieten, die häufig von Frustration und Unzufriedenheit der Menschen profitieren.

Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, dass Menschen in den unteren Einkommensschichten ein unterdurchschnittliches Vertrauen in staatliche Behörden und demokratische Institutionen haben.

So haben deutlich weniger als 10 Prozent der Besserverdienenden, aber 37 Prozent der Ärmeren kein oder nur geringes Vertrauen in Justiz und Polizei.

Politische Radikalisierung

Es ist auch ein Rückgang der Wahlbeteiligung und eine Zunahme von Protestwahlen bei armen Menschen zu beobachten. Menschen in Armut wenden sich häufig von den traditionellen politischen Parteien ab und neigen dazu, sich radikaleren oder antidemokratischen Parteien zuzuwenden.

Je mehr Menschen von Armut bedroht sind, desto mehr Stimmen erhalten rechtsextreme Parteien in den jeweiligen Regionen. Das hat das Münchner Ifo-Institut kürzlich errechnet.

Steigt der Anteil der Haushalte unterhalb der Armutsgrenze um einen Prozentpunkt, erhöht sich der Stimmenanteil rechtsextremer Parteien bei Bundestagswahlen um 0,5 Prozentpunkte.

Angst vor sozialem Abstieg

Die Angst vor Armut fördert den Rechtsextremismus. Sie basiert auf der Wahrnehmung von regionaler Benachteiligung und Armut. Dies begünstigt den Aufstieg rechtsextremer Parteien, die vermeintlich einfache Lösungen für die Menschen anbieten.

Gewählt werden rechtsextreme Parteien aber keineswegs nur von der Unterschicht. Vielmehr sind es oft Menschen, die den Zustand der Ungleichheit erleben und Angst entwickeln, selbst einmal benachteiligt zu werden, die dort ihr Kreuz machen.

Ein gespaltenes Land

Armut wirkt sich also viel stärker aus, als man auf den ersten Blick denken mag. Sie prägt das Vertrauen der Menschen in die Demokratie, in die politischen Parteien und treibt die Gesellschaft auseinander. Statt mehr aufeinander zuzugehen, entfernen sich die Menschen immer weiter voneinander und geraten leicht in die Extreme.

In einer Gesellschaft, in der Armut weit verbreitet ist, wird es immer schwieriger, eine stabile und funktionierende Demokratie zu erhalten. Deshalb ist es eine wichtige Aufgabe, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen und Ungleichheit und Armut zu bekämpfen.

Was du selbst gegen Armut tun kannst, kannst du hier nachlesen.