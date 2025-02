Lobetalarbeit in Celle

"Wer von ihnen hat schon mal gewählt?" Probewahl für Menschen mit Behinderung

Was versprechen die Parteien zur Bundestagswahl Menschen mit Behinderungen? In einer Unterrichtsstunde in der Lobetalarbeit für Menschen mit Behinderung ist das für viele leitend. Andere wollen nach Sympathie wählen und einzelne auch gar nicht.

Lesezeit: 4 Minuten

