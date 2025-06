Wie finde ich innere Ruhe? Was kommt nach dem Tod? Und wie gelingt es, den eigenen Körper anzunehmen? Mit existenziellen Fragen wie diesen beschäftigt sich das neue evangelische Fernsehformat "Sinn & Seele", das am Pfingstsonntag (8. Juni) um 11.30 Uhr im BR Fernsehen Premiere feiert.

In 15-minütigen Episoden gehen die Theologin Melitta Müller-Hansen und der Journalist Alexander Brandl auf Spurensuche nach Antworten aus evangelischer Perspektive. Die erste Folge widmet sich der Frage: "Wie finde ich innere Ruhe?" Im Mittelpunkt steht Karin Schuh aus Mittelfranken. Die berufstätige Frau Anfang 50 befindet sich in einer persönlichen Umbruchphase und sucht nach spiritueller Tiefe und Stille. Ihre Reise führt sie ins Evangelische Kloster Schwanberg bei Würzburg, wo sie auf Schwester Edith Krug trifft. Die Ordensfrau lebt seit über 50 Jahren im Kloster und begleitet Menschen auf ihrem spirituellen Weg. Sie führt Karin Schuh in die Praxis der christlichen Kontemplation ein – das stille Sitzen in Gegenwart einer Christusikone.

Ergänzt wird die Sendung durch theologische Reflexionen des Theologieprofessors Klaas Huizing. Er erforscht den Körper als Erfahrungsraum des Heiligen – ein Ansatz, der auch in der evangelischen Theologie zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Das neue Format soll drei- bis viermal jährlich ausgestrahlt werden und ist nach der TV-Ausstrahlung in der ARD-Mediathek abrufbar.