Das Pfingstwochenende 2026 steht vor der Tür – und mit ihm eine Reihe von Fernsehgottesdiensten und Radiogottesdiensten aus dem deutschsprachigen Raum. Pfingsten, das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes, wird von ARD, ZDF oder Bayern 1 mit vielen Live-Übertragungen gefeiert.

Ob evangelisch oder katholisch, ob in der Großstadt oder auf dem Lande – unsere umfassende Sendetermine-Übersicht zeigt euch alle wichtigen Gottesdienste für Pfingstsonntag, 24. Mai 2026, und Pfingstmontag, 25. Mai 2026. So verpasst ihr keine Übertragung, egal ob daheim oder auf Reisen.

Pfingstsonntag, 24. Mai 2026

Fernsehen

ZDF, 09:30 Uhr: Katholischer Gottesdienst aus der St. Martinskirche in Kaufbeuren, mit Pfarrer Bernhard Waltner.

Das Erste, 10.00 Uhr: Evangelischer Gottesdienst "Pfingsten und die Kraft zum Leben" aus der Lutherkirche in Bonn, mit Pfarrer Joachim Gerhardt und Eckart von Hirschhausen.

Radio

Bayern 1, 10:00 Uhr: Evangelischer Gottesdienst aus der Stadtkirche Bayreuth, mit Pfarrer Carsten Brall

hr4, 10:05 Uhr: Evangelischer Radiogottesdienst aus der Markuskirche in Frankfurt am Main, mit Pfarrerin Pia Baumann.

Pfingstmontag, 25. Mai 2026

Fernsehen

Bibel TV, 10.00 Uhr: Katholischer Gottesdienst aus dem Würzburger Dom

Das Erste, 10:00 Uhr: Katholischer Gottesdienst aus dem Kloster Memleben, mit Bischof Gerhard Feige und Pfarrer Jörg Bahrke.

Radio

Bayern 1, 10:00 Uhr: Hochamt zum Pfingstfest aus der St. Johannes Kirche in Oberasbach, mit Pfarrer Matthias Stepper

hr4/DLF, 10:05 Uhr: Katholischer Feiertagsgottesdienst aus der Pfarrkirche St. Bonifatius in Frankfurt-Sachsenhausen, mit Pfarrer Werner Otto.

Alle Angaben ohne Gewähr.