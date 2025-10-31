Das Horrorszenario: Ihr steckt in einem Notfall, werdet belästigt, bedroht oder festgehalten und schafft es nicht, einen Notruf von eurem Handy abzusetzen. Oder ihr könnt in der Situation nicht laut sprechen, wodurch euch ein Anruf nicht weiterhelfen würde. Noch schlimmer: Ihr habt euer eigenes Handy gar nicht dabei, aber ein fremdes Smartphone wäre in Reichweite.

Die gute Nachricht ist: Euer Handy verfügt über Funktionen, mit denen ihr auch ohne Entsperren oder Sprechen die 112 alarmieren könnt.

Notruf ohne Entsperren:

So funktioniert es am iPhone

5-mal die Standby-Taste drücken

Ein Countdown mit Warnton erscheint

Wer den Warnton deaktivieren möchte, stellt den Schieberegler auf "Diskret anrufen"

Nach Ablauf der Zeit wird automatisch die Rettungsstelle alarmiert

Alternative Methode: In den Einstellungen lässt sich vorab aktivieren, dass die 112 gewählt wird, wenn ihr gleichzeitig den Standby-Knopf und einen Lautstärkeregler länger gedrückt haltet

Ihr habt nun direkt die Leitstelle am Telefon und könnt sprechen – ganz ohne vorheriges Entsperren

Anleitung für Android-Handys

5-mal die Standby-Taste drücken

Zum Notruf nach rechts wischen

Alternative Methode: Countdown mit oder ohne Warnton in den Einstellungen aktivieren

Ihr seid nun direkt mit der Leitstelle verbunden und könnt sprechen – ohne das Handy entsperrt zu haben

Stiller Notruf mit der Nora-App: Hilfe ohne zu sprechen

So nutzt ihr die Nora-App (offizielle Notruf-App der Bundesländer):

App herunterladen und öffnen

Euren Standort bestätigen

Häkchen bei "Ja, diesen Notruf als 'Stillen Notruf' absenden" setzen

Nun könnt ihr lautlos per Chat-Funktion mit der Einsatzleitstelle kommunizieren

Notfall-Funktionen jetzt überprüfen und Leben retten

Überprüft am besten direkt eure Handy-Einstellungen und seht nach, welche Notruf-Optionen bei euch aktiviert sind. Nutzt die Gelegenheit auch, um euren digitalen Notfallpass zu aktualisieren.

Diese Funktionen sind nicht nur in bedrohlichen Situationen durch andere Personen hilfreich. Auch bei medizinischen Notfällen wie einem Schlaganfall, bei dem Betroffene oft nicht mehr sprechen können, können sie lebensrettend sein.