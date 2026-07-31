Die Sommerferien sind da, aber der Ferienkalender von Kindern und Jugendlichen ist noch nicht ganz gefüllt? Auch kurzfristig gibt es noch Möglichkeiten für Ferienlager, Freizeiten, Ausflüge und andere Ferienaktionen. Auf unseren Aufruf haben uns verschiedene Hinweise auf Angebote erreicht, bei denen noch Plätze frei sind.
Von gemeinsamen Tagen auf dem Zeltplatz über eine Reise nach Kroatien bis hin zu einem Musikcamp ist für unterschiedliche Altersgruppen etwas dabei.
Hier gibt es noch freie Plätze:
1. Holzbautage in Ipsheim
Bei den Holzbautagen können Kinder gemeinsam bauen, werkeln und kreativ werden.
Termin: 27. bis 29. August
Ort: Ipsheim
Alter: 6 bis 12 Jahre
Kosten: 20 Euro
Übernachtung: nein
Anmeldung: badwindsheim-evangelisch.de
2. Tagesausflug ins Freizeit-Land Geiselwind
Für Jugendliche steht ein Tagesausflug ins Freizeit-Land Geiselwind auf dem Programm. Fahrt und Eintritt sind im Preis enthalten.
Termin: 20. August
Alter: 14 bis 18 Jahre
Kosten: 60 Euro inklusive Fahrt und Eintritt
Übernachtung: nein
Freie Plätze: mindestens 15
Anmeldung: bawuff.ejb-manager.org
Kontakt: auch über Instagram bei @ej_badwindsheim
3. Sommerfreizeit nach Kroatien
Sonne, Meer und gemeinsame Ferien: Bei der Sommerfreizeit nach Kroatien ist kurzfristig noch ein Platz frei.
Termin: 2. bis 16. August
Alter: 14 bis 17 Jahre
Freie Plätze: noch 1 Platz
Anmeldung und Informationen: ejebc.de
4. Konfi-Camp in Italien
Für Jugendliche zwischen zwölf und 14 Jahren gibt es im September die Möglichkeit, an einem Konfi-Camp in Italien teilzunehmen.
Termin: 1. bis 10. September
Alter: 12 bis 14 Jahre
Ort: Italien
Anmeldung und Informationen: ejebc.de
5. Kroatienfreizeit
Eine weitere Möglichkeit für Jugendliche ist eine Kroatienfreizeit Ende August und Anfang September.
Termin: 27. August bis 8. September
Alter: 13 bis 17 Jahre
Ort: Kroatien
Anmeldung und Informationen: evangelische-termine.de/d-7779522
6. Sommercamp des Windsbacher Knabenchors und Mädchenchors
Beim Windsbacher Sommercamp stehen Musik und gemeinsames Ferienerlebnis im Mittelpunkt. Neben Musik-Workshops gibt es Ausflüge, Sport, Lagerfeuer und einen Kinoabend.
Termin: 9. bis 14. August
Programm: Musik-Workshops, Ausflüge, Sport, Lagerfeuer und Kinoabend
Anmeldung und Informationen: windsbacher.de/sommercamp
7. Taizé-Fahrt der Evangelischen Jugend MeiCa
Für Jugendliche ab 15 Jahren und junge Erwachsene geht es im August nach Taizé. Im Preis sind Anreise, Unterkunft und Vollverpflegung enthalten.
Termin: 16. bis 23. August
Alter: ab 15 Jahren und junge Erwachsene
Kosten: 230 bis 270 Euro (Flexpreis)
Enthalten: Anreise, Unterkunft und Vollverpflegung
Freie Plätze: 4
8. Zeltlager Lindenbichl
Auch für Kinder und Jugendliche, die ihre Ferien am liebsten im Zelt verbringen, gibt es noch freie Plätze. Beim Zeltlager Lindenbichl geht es für mehrere Tage gemeinsam ins Ferienlager.
Termin: 25. August bis 4. September
Art: Zeltlager
Freie Plätze: ja
Informationen: isarloisachtal-evangelisch.de/treffen/kind-sein/schnupperlibi-und-libi
Anmeldung: evangelische-termine.de/webformular
9. Zeltlager des CVJM Badsee
Beim Zeltlager des CVJM Badsee können Kinder zwischen neun und 14 Jahren gemeinsam Ferien verbringen. Auch hier sind noch Plätze verfügbar.
Termin: 12. bis 21. August
Alter: 9 bis 14 Jahre
Art: Zeltlager
Freie Plätze: ja
Informationen: badsee.de
Noch weitere Ferienplätze frei?
Die Übersicht ist nicht vollständig. Gerade in den Sommerferien können kurzfristig noch Plätze frei werden oder wieder frei werden. Wer Interesse an einem der Angebote hat, sollte deshalb direkt bei den jeweiligen Veranstaltern nachfragen.
Ihr veranstalten selbst ein Ferienlager, eine Freizeit oder eine Ferienaktion und habt noch Plätze frei? Oder ihr kennt ein tolles Angebot, bei dem Kinder und Jugendliche noch kurzfristig teilnehmen können?
Dann freuen wir uns über weitere Tipps. Schreibt uns gerne, damit möglichst viele Kinder und Jugendliche auch kurzfristig noch ein passendes Ferienangebot finden.
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