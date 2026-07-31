Die Sommerferien sind da, aber der Ferienkalender von Kindern und Jugendlichen ist noch nicht ganz gefüllt? Auch kurzfristig gibt es noch Möglichkeiten für Ferienlager, Freizeiten, Ausflüge und andere Ferienaktionen. Auf unseren Aufruf haben uns verschiedene Hinweise auf Angebote erreicht, bei denen noch Plätze frei sind.

Von gemeinsamen Tagen auf dem Zeltplatz über eine Reise nach Kroatien bis hin zu einem Musikcamp ist für unterschiedliche Altersgruppen etwas dabei.

Hier gibt es noch freie Plätze:

1. Holzbautage in Ipsheim

Bei den Holzbautagen können Kinder gemeinsam bauen, werkeln und kreativ werden.

Termin: 27. bis 29. August

Ort: Ipsheim

Alter: 6 bis 12 Jahre

Kosten: 20 Euro

Übernachtung: nein

Anmeldung: badwindsheim-evangelisch.de

2. Tagesausflug ins Freizeit-Land Geiselwind

Für Jugendliche steht ein Tagesausflug ins Freizeit-Land Geiselwind auf dem Programm. Fahrt und Eintritt sind im Preis enthalten.

Termin: 20. August

Alter: 14 bis 18 Jahre

Kosten: 60 Euro inklusive Fahrt und Eintritt

Übernachtung: nein

Freie Plätze: mindestens 15

Anmeldung: bawuff.ejb-manager.org

Kontakt: auch über Instagram bei @ej_badwindsheim

3. Sommerfreizeit nach Kroatien

Sonne, Meer und gemeinsame Ferien: Bei der Sommerfreizeit nach Kroatien ist kurzfristig noch ein Platz frei.

Termin: 2. bis 16. August

Alter: 14 bis 17 Jahre

Freie Plätze: noch 1 Platz

Anmeldung und Informationen: ejebc.de

4. Konfi-Camp in Italien

Für Jugendliche zwischen zwölf und 14 Jahren gibt es im September die Möglichkeit, an einem Konfi-Camp in Italien teilzunehmen.

Termin: 1. bis 10. September

Alter: 12 bis 14 Jahre

Ort: Italien

Anmeldung und Informationen: ejebc.de

5. Kroatienfreizeit

Eine weitere Möglichkeit für Jugendliche ist eine Kroatienfreizeit Ende August und Anfang September.

Termin: 27. August bis 8. September

Alter: 13 bis 17 Jahre

Ort: Kroatien

Anmeldung und Informationen: evangelische-termine.de/d-7779522

6. Sommercamp des Windsbacher Knabenchors und Mädchenchors

Beim Windsbacher Sommercamp stehen Musik und gemeinsames Ferienerlebnis im Mittelpunkt. Neben Musik-Workshops gibt es Ausflüge, Sport, Lagerfeuer und einen Kinoabend.

Termin: 9. bis 14. August

Programm: Musik-Workshops, Ausflüge, Sport, Lagerfeuer und Kinoabend

Anmeldung und Informationen: windsbacher.de/sommercamp

7. Taizé-Fahrt der Evangelischen Jugend MeiCa

Für Jugendliche ab 15 Jahren und junge Erwachsene geht es im August nach Taizé. Im Preis sind Anreise, Unterkunft und Vollverpflegung enthalten.

Termin: 16. bis 23. August

Alter: ab 15 Jahren und junge Erwachsene

Kosten: 230 bis 270 Euro (Flexpreis)

Enthalten: Anreise, Unterkunft und Vollverpflegung

Freie Plätze: 4

8. Zeltlager Lindenbichl

Auch für Kinder und Jugendliche, die ihre Ferien am liebsten im Zelt verbringen, gibt es noch freie Plätze. Beim Zeltlager Lindenbichl geht es für mehrere Tage gemeinsam ins Ferienlager.

Termin: 25. August bis 4. September

Art: Zeltlager

Freie Plätze: ja

Informationen: isarloisachtal-evangelisch.de/treffen/kind-sein/schnupperlibi-und-libi

Anmeldung: evangelische-termine.de/webformular

9. Zeltlager des CVJM Badsee

Beim Zeltlager des CVJM Badsee können Kinder zwischen neun und 14 Jahren gemeinsam Ferien verbringen. Auch hier sind noch Plätze verfügbar.

Termin: 12. bis 21. August

Alter: 9 bis 14 Jahre

Art: Zeltlager

Freie Plätze: ja

Informationen: badsee.de

Noch weitere Ferienplätze frei?

Die Übersicht ist nicht vollständig. Gerade in den Sommerferien können kurzfristig noch Plätze frei werden oder wieder frei werden. Wer Interesse an einem der Angebote hat, sollte deshalb direkt bei den jeweiligen Veranstaltern nachfragen.

Ihr veranstalten selbst ein Ferienlager, eine Freizeit oder eine Ferienaktion und habt noch Plätze frei? Oder ihr kennt ein tolles Angebot, bei dem Kinder und Jugendliche noch kurzfristig teilnehmen können?

Dann freuen wir uns über weitere Tipps. Schreibt uns gerne, damit möglichst viele Kinder und Jugendliche auch kurzfristig noch ein passendes Ferienangebot finden.