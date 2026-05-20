Protagonistin Hanna Krause wird im Kaiserreich geboren und erlebt fast alles, was das 20. Jahrhundert in Deutschland bereithält: zwei Weltkriege, zwei Diktaturen, zwei Demokratien, politische Umbrüche, Bombennächte, Wiederaufbau und Mangelwirtschaft. Sie bringt sechs Kinder zur Welt, verliert zwei von ihnen, führt einen Blumenladen im Magdeburger Armenviertel Knattergebirge und arbeitet später als Kranfahrerin im Schwermaschinenbau.

Ein einziges Leben, in das Autorin Annett Gröschner ein ganzes Jahrhundert legt. Für ihren Roman "Schwebende Lasten" erhält sie nun den Evangelischen Buchpreis 2026.

Aufgewachsen als Waise bei ihrer älteren Halbschwester Rose, arbeitet die fiktive Hanna Krause früh im Blumenladen und heiratet den Versicherungsvertreter Karl Krause. Als der seine Arbeit verliert, eröffnet Hanna selbst einen Blumenladen im Magdeburger Armenviertel Knattergebirge und baut sich dort eine fragile Existenz auf. Das Leben bleibt von Einschnitten geprägt.

Der Blumenladen scheitert, die Familie verliert ihre Wohnung. Im Zweiten Weltkrieg verliert Hanna ihren erstgeborenen Sohn bei einer Bombardierung, eine Tochter stirbt kurz nach der Geburt. Auch ihr Mann Karl wird durch einen Arbeitsunfall schwer beeinträchtigt.

Magdeburg wird zur eigentlichen Hauptfigur des Romans

Nach Krieg und Umbrüchen findet Krause in der DDR eine neue Arbeit und schult zur Kranfahrerin im Schwermaschinenbau um. Dort arbeitet sie viele Jahre in einer Welt aus Stahl, Gewicht und Präzision.

Gröschner erzählt die Geschichte einer Frau, die in politisch bewegten Zeiten ihren Alltag behauptet und sich durch unterschiedliche Lebens- und Arbeitswelten trägt. Die Idee zu "Schwebende Lasten" entstand bereits 2013 aus einem anderen Romanprojekt heraus. Über Jahre arbeitete die Autorin daran - mit Unterbrechungen: "Ich musste ja zwischendurch auch mal Geld verdienen", sagte sie dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Gröschner wurde 1964 in Magdeburg geboren und lebt seit 1983 in Berlin. Die Stadt ihrer Kindheit prägt ihren Roman, auch wenn sie Berlin heute als ihre Heimat versteht.

Magdeburg komme bisher selten in Romanen vor, sagt sie: "Dabei ist Magdeburg eine Stadt voller Geschichten." Die erzählt Gröschner in "Schwebende Lasten".

Da ist das Knattergebirge, das frühere Arbeiter- und Armenviertel, das im Krieg verschwindet und später nur noch in Resten und Lücken existiert: Hinterhöfe, enge Wohnungen, der Blumenladen, später die Werkhallen des Schwermaschinenbaus. Orte, die sich verändern und mit ihnen das Leben der Menschen.