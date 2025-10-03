Laut einer repräsentativen Infratest-Dimap-Studie wären viele Jugendliche eigentlich gerne weniger am Handy – doch die Versuchung ist einfach zu groß.

Über 1.000 Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren wurden befragt: Fast drei Viertel (73 Prozent) gaben an, soziale Medien mehr zu nutzen, als ihnen lieb ist. 56 Prozent sagten, sie würden ihre Nutzung gerne reduzieren, schaffen es aber nicht.

Kann man da schon von Sucht sprechen? Sicherlich.

21-Tage-Programm für bewussten Medienkonsum

Genau hier setzt die neue App "Freii" an. Sie bietet ein innovatives 21-Tage-Programm mit Challenges speziell für Jugendliche zwischen 11 und 15 Jahren. Auch Eltern haben in der App ihren eigenen Bereich, in dem sie parallel zu ihren Kindern Aufgaben bearbeiten können – allerdings ohne die Antworten der jeweils anderen einzusehen.

Das Ziel: einen bewussteren Umgang mit digitalen Medien fördern und gesunde Gewohnheiten im Alltag entwickeln. Die täglichen Challenges dauern nur 3–7 Minuten und können allein, mit Eltern oder in einer Gruppe absolviert werden.

Mehr als nur eine App: Workshops und Klassenwettbewerb

Die App ersetzt keine Therapie und kann das Problem exzessiver Mediennutzung nicht allein lösen. Aber sie setzt wichtige Impulse – für Jugendliche, Eltern, Schulen und Fachkräfte. Neben der App gibt es Workshops und Materialien für den Unterricht.

Klassen, die gemeinsam teilnehmen, können Punkte sammeln und sogar 500 € für ihre Klassenkasse gewinnen.

Hier geht's zur App (am besten mit dem Handy öffnen).