Unser neuer sonntags-Reader #FaithTok zeigt, wie evangelische Kirche die Plattform TikTok nutzt, um junge Menschen zu erreichen. Mit kreativen Formaten, humorvollen Videos und spirituellen Impulsen entsteht eine neue digitale Glaubenswelt.

Der Reader stellt elf spannende TikTok-Accounts aus dem kirchlichen Umfeld vor. Darunter @kirchemalanders mit fast 19.000 Followern, @amen_aber_sexy des queeren Pfarrer Tim Lahr oder @luciesbunterglaube der Religionspädagogin Lucie Gerstmann. "Wenn Kirche zu den Menschen will, muss sie ins Digitale", sagt Lucie Gerstmann. Der Reader "FaithTok" zeigt, wie das gelingen kann – mit Kreativität, Mut und einem klaren Blick auf die Chancen und Risiken der Plattform.

Der Reader bietet eine intensive Analyse der Plattform. In einem Beitrag werden etwa die wichtigsten Studien zusammengefasst, die zum Thema Kirche und Religion auf TikTok erschienen sind. Denn TikTok ist nicht nur Bühne für Glaubensbotschaften, es ist auch Ort der Polarisierung. Der Algorithmus belohnt radikale Positionen, Likes entstehen durch Provokation. Christfluencer*innen berichten von Hass und Anfeindungen, andere verbreiten Verschwörungsmythen oder queerfeindliche Inhalte. Die Plattform wird zur Arena für interreligiösen Dialog – aber auch für "Verschwörungsspiritualität".

Medienexperte Christian Montag warnt in einem Beitrag vor dem hohen Suchtpotenzial der App. Besonders Jugendliche seien gefährdet, sich in digitalen Echokammern zu verlieren. Gleichzeitig bietet TikTok Chancen: für neue Gemeinschaften, für spirituelle Selbstverwirklichung, für eine Kirche, die sich öffnet.

Der Reader liefert nicht nur Analysen, sondern auch praktische Tipps: Was funktioniert auf TikTok? Welche Formate sind beliebt? Was sind No-Gos? Und wie können Eltern ihre Kinder begleiten? Socialmedia-Redakteurin Stefanie Hollweck und Max Wagner von der Evangelischen Jugend Bayern geben praktische Ratschläge und erläutern, wie sie sich auf der Plattform bewegen, was funktioniert und wovor sich neue User*innen schützen sollten.