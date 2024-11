Wusstet ihr, dass ChatGPT euch beim Obstkauf helfen kann? Ein Beispiel: Neulich hatten wir Mangos im Angebot. Mangos sind super lecker, aber man muss auch die richtigen erwischen.

Also habe ich ein Foto von den Mangos in der Kiste gemacht und die Zahlen 1 - 9 darüber gemalt. Dann schickte ich das Bild in meine ChatGPT-App und fragte: "Kannst du mir helfen, eine gute Mango auszusuchen?"

Schon bekam ich eine komplette Analyse aller Mangos mit Tipps, wie man die richtige auswählt (etwa: wie sieht eine Mango aus, die besonders reif und süß ist und wie fühlt sie sich an?). ChatGPT machte mir auch einen Vorschlag, welche ich kaufen sollte. Gesagt, getan: Zu Hause konnte ich eine perfekte, süße Mango genießen.

Dies ist nicht nur bei Mangos möglich, sondern auch bei folgenden Lebensmitteln:

Avocado

Ananas

Melone (Wassermelone, Honigmelone, Warzenmelone)

Paprika

Tomaten

Bananen

Birnen

Apfelsinen

Äpfel

Zwiebeln und Knoblauch

Salat

Oder bei Blumen, wenn ihr wissen wollt, welche am längsten halten oder welche winterhart sind.

ChatGPT kann euch aber auch auf andere Weise beim Einkaufen helfen.

Ihr könnt der KI sagen, was ihr gerne esst, was ihr nicht so gerne esst und welche Diät ihr habt, dann schreibt ihr, wie viele Personen ihr seid und wie oft ihr neue warme Mahlzeiten zubereiten wollt (jeden Abend, jeden zweiten Abend). Die KI bittet euch dann, einen Speiseplan für die nächste Woche zu erstellen und anschließend eine Einkaufsliste mit Mengenangaben zu schreiben. So habt ihr alles auf einen Blick und müsst nicht mehr darüber nachdenken, was ihr essen könnt und euch neue Gerichte aus den Fingern saugen.

Hier ist ein Beispiel, wie ich mit ChatGPT einen Essensplan erstellt habe:

Ich: "Hallo, ich esse gerne relativ gesund. Viel Reis oder Kartoffelgerichte mit ab und zu Hühnchen oder vegetarischen Fleischalternativen und viel Gemüse. Kannst du mir einen Speiseplan für die nächste Woche machen und eine Einkaufsliste mit Mengenangaben dazu schreiben? Ich esse gerne etwas scharf, auch mit Curry zum Beispiel, und möchte keine zu speziellen Gewürze kaufen. Ich mag wenig Fett. Gemüse, die ich nicht mag: Artischocken, Rosenkohl und Champignons. Und wenn Lauch oder Zwiebeln, dann nur rote Zwiebeln. Ich koche jeden Abend warm für zwei. Danke!"



ChatGPT: "Hier ist ein gesunder Wochenplan für dich mit einem passenden Einkaufszettel. Die Gerichte sind einfach gewürzt, überwiegend leicht, und nutzen Reis, Kartoffeln und Gemüse mit Hähnchen oder einer Veggie-Alternative.

Wochenplan

Montag:

Gemüse-Curry mit Kokosmilch, Karotten, Paprika, Zucchini und Brokkoli, serviert mit Reis



Dienstag:

Ofenkartoffeln mit gebratenem Paprika-Hähnchen und frischem Gurken-Rote-Zwiebel-Salat



Mittwoch:

Gebratener Reis mit Tofu, Erbsen, Karotten, Paprika und roter Zwiebel, gewürzt mit Sojasauce und Curry



Donnerstag:

Kartoffelpfanne mit grünen Bohnen, Zucchini und roter Zwiebel, verfeinert mit Knoblauch und Chili



Freitag:

Süßkartoffel-Kichererbsen-Curry mit Kokosmilch, Karotten und Brokkoli, serviert mit Reis



Samstag:

Gemüsepfanne mit Hähnchenstreifen, Paprika, Zucchini, Knoblauch und roter Zwiebel, dazu Reis



Sonntag:

Ofenkartoffeln mit Feta-Käse, serviert mit frischem Tomaten-Gurken-Rote-Zwiebel-Salat

Einkaufsliste

Kohlenhydrate:

• Reis: 1 kg

• Kartoffeln: 2 kg

• Süßkartoffeln: 2



Proteine:

• Hähnchenbrust oder Veggie-Alternative: 900 g

• Tofu: 200 g

• Kichererbsen (Dose): 1

• Fetakäse: 100 g



Gemüse:

• Karotten: 8

• Paprika: 5

• Zucchini: 4

• Brokkoli: 2 kleine Köpfe

• Grüne Bohnen (frisch oder TK): 200 g

• Gurken: 2

• Tomaten: 4

• Rote Zwiebeln: 5



Gewürze und Soßen:

• Kokosmilch: 2 Dosen (je 400 ml)

• Currypulver: 1 Glas

• Chiliflocken

• Sojasauce

• Olivenöl: 1 kleines Fläschchen

• Salz und Pfeffer



Ich hoffe, das passt so für dich!"

Also bei mir hat es gepasst. Wenn euch jetzt ein Gericht nicht zusagt, könnt ihr es beliebig austauschen lassen oder wenn ihr merkt, dass ihr eine Angabe zu eurer Ernährungsweise vergessen habt, schreibt einfach "Super, danke! Bitte nochmal Wochenplan und Einkaufsliste aber nur mit Saisongemüse, aber achte darauf, dass die Gerichte für Kinder geeignet sind" etwa.

Dann mal guten Appetit!