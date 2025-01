Videos im Dunkeln

Medientipp: Wie ihr auch im Dunkeln funkelnde Lichter perfekt auf Video festhaltet

Jetzt sind die Städte so schön weihnachtlich, dass man die Stimmung am liebsten gleich als Video festhalten möchte. Doch die Lichter der Christkindlmärkte stören oft, sind verschwommen oder flackern. Wie es trotzdem etwas wird mit dem Weihnachtsvideo, hat Social-Media-Redakteurin Stefanie Hollweck in ihrem Medientipp aufgeschrieben.

