Gastbeitrag

Professor Rolf Heilmann: Was der Himmel mit Physik und Gott zu tun hat

Der Himmel faszinierte die Menschen schon immer. Was sich an unserem Bild vom Himmel verändert hat und was über Jahrhunderte gleich geblieben ist - das zeigt Physik-Professor Rolf Heilmann von der Hochschule für angewandte Wissenschaften München in seinem Gastbeitrag auf.